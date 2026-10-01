La edición 68 del máximo reconocimiento al cine mexicano se celebrará en los Estudios Churubusco, con En el camino como la producción que llega con más nominaciones

El cine mexicano volverá a tener una de sus noches más importantes este sábado 3 de octubre de 2026, cuando se realice la edición 68 de los Premios Ariel, reconocimiento que entrega la Academia Mexicana de Artes y Ciencias Cinematográficas (AMACC) a las producciones más destacadas del año anterior.

La ceremonia tendrá como sede los Estudios Churubusco, en la Ciudad de México, espacio emblemático para la industria nacional y escenario de una gala que este año tendrá un significado adicional: la AMACC celebra 80 años de existencia.

Durante la noche se premiarán distintas áreas de la producción cinematográfica, desde actuación y dirección hasta fotografía, sonido, edición, vestuario, maquillaje y efectos visuales. La edición de este año toma en cuenta películas estrenadas a lo largo de 2025.

El cine mexicano se reúne en una edición histórica

Entre las producciones que llegan con mayor presencia en las nominaciones se encuentra En el camino, de David Pablos, una de las cintas con más menciones de esta edición. También figuran títulos como El diablo fuma (y guarda las cabezas de los cerillos quemados en la misma caja), Aún es de noche en Caracas, O Último Azul, La reserva y Vainilla.

En la categoría de Mejor Película compiten El diablo fuma (y guarda las cabezas de los cerillos quemados en la misma caja), de Ernesto Martínez Bucio; En el camino, de David Pablos; La libertad de fierro, de Santiago Esteinou; O Último Azul, de Gabriel Mascaro; y Vainilla, de Mayra Hermosillo.

La ceremonia reconocerá a las producciones mexicanas más destacadas estrenadas durante 2025./ procine.cdmx.gob

La terna de Mejor Dirección reúne a David Pablos, Ernesto Martínez Bucio, Gabriel Mascaro, Lucía Gajá y Pablo Pérez Lombardini, mientras que en Mejor Actriz aparecen Ángela Molina, Diana Sedano, Emma Dib, Mónica del Carmen y Natalia Reyes.

En Mejor Actor, los nominados son Andrés Catzín, Ernesto Rocha, Hoze Meléndez, Mauricio Isaac y Osvaldo Sánchez. La competencia también incluye categorías de coactuación, revelación actoral, guion, música original, largometraje documental, animación y cortometrajes.

¿Dónde ver los Premios Ariel 2026 en vivo?

Para quienes quieran seguir la gala desde casa habrá distintas opciones de transmisión. La entrega podrá verse por TNT en televisión de paga, mediante HBO Max en streaming y por TV Mexiquense, Canal 34.1, en señal abierta.

La cobertura incluirá también el paso de invitados por la alfombra roja, uno de los momentos más esperados por la presencia de actores, directores, productores y otras figuras del entretenimiento nacional.

Otro de los momentos centrales de la noche será la entrega del Ariel de Oro, reconocimiento dedicado a trayectorias destacadas dentro de la cinematografía mexicana. En esta edición serán homenajeados Rosita Arenas y Demetrio Bilbatúa.

Los Premios Ariel también reconocerán trabajos en actuación, dirección, fotografía, sonido, edición y vestuario./ Morelia Film Festival