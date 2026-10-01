El influencer hondureño sorprendió a Emma Coronel con un enorme ramo de rosas rojas./ Captura de pantalla

La modelo fue sorprendida por el influencer hondureño con un enorme arreglo floral y accesorios personalizados, gesto que desató todo tipo de comentarios en TikTok

La historia entre Emma Coronel Aispuro y Davis Flow comenzó de una forma poco común: durante una transmisión en vivo en TikTok, el creador de contenido conversó con ella sin identificar de inmediato quién era. Fue después, gracias a los propios usuarios, cuando supo que estaba hablando con la esposa de Joaquín “El Chapo” Guzmán.

Aquella primera interacción terminó convirtiéndose en el punto de partida de una relación que, con el tiempo, se volvió frecuente en redes sociales. Tras un periodo sin contacto, ambos retomaron las transmisiones y comenzaron a aparecer juntos con mayor regularidad.

En uno de sus encuentros más recientes, Davis decidió sorprender a Coronel con varios obsequios. Entre ellos destacó un enorme ramo de rosas rojas, además de piezas de joyería personalizadas con la inicial de Emma.

El regalo que volvió a ponerlos en tendencia

La reacción de Coronel quedó grabada en video y rápidamente comenzó a circular en TikTok. La modelo se mostró sorprendida por el tamaño del arreglo y por los accesorios que recibió, mientras seguía la conversación frente a cámara.

Más que el valor de los regalos, lo que detonó la conversación fue la cercanía que ambos mostraron. Emma reaccionó de manera relajada e incluso compartió el momento con sus seguidores, lo que generó comentarios de todo tipo.

Emma Coronel agradeció el gesto de Davis Flow durante el encuentro difundido en redes sociales./ RS

Como ha ocurrido en otras ocasiones, varios usuarios relacionaron el episodio con el pasado de Coronel y su vínculo con Joaquín Guzmán. A partir de ahí, los mensajes en tono de broma comenzaron a multiplicarse.

"Dios lo acompañe siempre. porque a veces nunca sabemos lo que puede pasar” y “Ese compa ya está muerto”.

¿Qué dijo Davis Flow sobre Emma Coronel?

El influencer explicó que el detalle no tenía otra intención que agradecer la amistad que ambos han construido a través de las transmisiones y encuentros que han compartido.

“Usted se merece muchas más, obviamente. Es muy buena persona, muy buena amiga, se ha compartido muy linda conmigo. Entonces, obviamente por eso. Sabe que le he agarrado cariño de tantos lives que hemos hecho, tantas cosas que hemos compartido”.

Coronel respondió al gesto con un abrazo, mientras la convivencia continuó frente a la cámara. Hasta ahora, ambos han mostrado públicamente su relación como una amistad.