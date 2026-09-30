Influencer se sienta sobre una tortuga marina y provoca indignación en redes sociales / VIDEO

Vadym Oleynik y su pareja se sentaron sobre una tortuga marina en una playa protegida de Omán. / Redes sociales

El creador de contenido ucraniano Vadym Oleynik fue señalado en redes sociales después de aparecer sobre una tortuga marina que se encontraba en una zona protegida de Omán; autoridades locales informaron que tomaron medidas legales

El influencer ucraniano Vadym Oleynik se encuentra en medio de la polémica luego de que se difundiera un video en el que aparece sentado sobre una tortuga marina en una playa protegida de Omán. Las imágenes fueron captadas en Ras al Hadd, una zona costera conocida por ser uno de los lugares donde las tortugas marinas llegan para anidar. El momento generó críticas entre usuarios de redes sociales y derivó en la intervención de las autoridades ambientales de ese país.

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¿Qué hizo el influencer con la tortuga marina?

En las imágenes difundidas en redes sociales, Oleynik aparece sobre el caparazón de una tortuga adulta mientras el ejemplar se encontraba en la arena. De acuerdo con la información publicada sobre el caso, la tortuga estaba en proceso de depositar sus huevos. El influencer también aparece manipulando una tortuga recién nacida mientras permanecía cerca del ejemplar adulto.

Su pareja, Olena Kravchenko, también aparece en las imágenes y, según lo difundido, ambos se turnaron para posar junto a los animales. La situación provocó críticas debido a que ocurrió en una zona protegida y durante un momento especialmente importante para la reproducción de las tortugas marinas.

Vadym Oleynik fue captado sentado sobre una tortuga marina en una playa protegida de Omán. / RS

¿Por qué la playa donde ocurrió el incidente está protegida?

Ras al Hadd, en Omán, es una zona relevante para la anidación de tortugas marinas. Las playas de esta región son utilizadas por estos animales durante su ciclo reproductivo. La interacción con los ejemplares generó preocupación debido a que las actividades humanas pueden alterar el comportamiento de las tortugas o afectar su proceso de anidación.

La zona forma parte de un territorio considerado de importancia para la conservación de estas especies.

¿Qué dijeron las autoridades de Omán?

Tras la difusión de las imágenes, la Autoridad de Medio Ambiente de Omán informó que el caso estaba siendo atendido y señaló que se habían tomado las medidas legales correspondientes contra la persona involucrada. El organismo también reiteró su postura en contra de prácticas que puedan poner en riesgo a la fauna silvestre o afectar los hábitats naturales de los animales.

Influencer ofrece disculpas tras la polémica

Después de las críticas, Vadym Oleynik publicó un video para disculparse por lo ocurrido. El creador de contenido, quien cuenta con más de 200 mil seguidores en Instagram y suele compartir publicaciones relacionadas con fitness, aseguró que desconocía las reglas específicas del lugar.