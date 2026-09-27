Emma Coronel volvió a acaparar la atención en redes sociales luego de aparecer en una fiesta organizada por el streamer Víctor Ordóñez, conocido como Lonche de Huevito, en Los Ángeles, California.
Durante la celebración, la esposa de Joaquín “El Chapo” Guzmán convivió con distintas figuras de la música regional mexicana y, en uno de los momentos que más llamaron la atención, cantó y bailó mientras sonaba “El Niño de la Tuna”, corrido que hace referencia a la vida del exlíder del Cártel de Sinaloa interpretado por Roberto Tapia
¿De qué trata “El Niño de la Tuna”, el corrido que cantó Emma Coronel?
“El Niño de la Tuna” es un corrido interpretado por Roberto Tapia que narra, desde la perspectiva de la canción, distintos episodios relacionados con Joaquín Guzmán Loera.
Cuando nació, preguntó
la partera le dijo
¿Cómo le van a poner?
Por apellido él será Guzmán Loera
Y se llamará Joaquín
De niño vendió naranjas
allá por la sierra
Nomás pa' poder comer
Nunca se avergüenza de eso,
Al contrario, lo dice
que fue un orgullo pa' él
Pa' los que no saben quién es Guzmán Loera
Con gusto les voy a hablar
Apoyado por el Mayo
por Nacho y Juanito
Y amigos que andan por ahí
Él forma parte del cartel
más fuerte que existe
Es de puro Culiacán
Trae la camisa bien puesta
orgulloso lo dice
Yo soy el Chapo Guzmán
Y ahí le va pa' toda mi gente
De Culiacán, Sinaloa, plebes, jajay
Mis hijos son mi alegría
también mi tristeza
Édgar, te voy a extrañar
Fuiste de mi gran confianza
mi mano derecha
Fuiste un Chapito Guzmán
Iván Archivaldo, estoy de veras orgulloso
De que tú seas un Guzmán
También a tu hermano Alfredo
saben que los quiero
Dios me los ha de cuidar
Y puro Badiraguato, plebes
Y también la Tuna, pariente, ajajay
Aunque no soy tan grandote
Más bien soy chapito
Muy pocos me han de llegar
Soy bravo ya por herencia
también soy amigo
Así somos los Guzmán
Un saludo pa' mi gente de Badiraguato
Y también de Culiacán
Rancho de Jesús María
yo nunca te olvido
Conmigo te he de llevar
¿Quién es Roberto Tapia, cantante de “El Niño de la Tuna”?
Roberto Tapia es un cantante y compositor especializado en subgéneros como la banda sinaloense, los norteños y los sierreños.
“El Niño de la Tuna” es uno de los temas de su repertorio que hace referencia directamente a Joaquín “El Chapo” Guzmán.
La aparición de Tapia junto a Emma Coronel durante la fiesta de Lonche de Huevito provocó que el corrido volviera a circular ampliamente en redes sociales.