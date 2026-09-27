Emma Coronel volvió a acaparar la atención en redes sociales luego de aparecer en una fiesta organizada por el streamer Víctor Ordóñez, conocido como Lonche de Huevito , en Los Ángeles, California .

Durante la celebración, la esposa de Joaquín “El Chapo” Guzmán convivió con distintas figuras de la música regional mexicana y, en uno de los momentos que más llamaron la atención, cantó y bailó mientras sonaba “El Niño de la Tuna”, corrido que hace referencia a la vida del exlíder del Cártel de Sinaloa interpretado por Roberto Tapia

¿De qué trata “El Niño de la Tuna”, el corrido que cantó Emma Coronel?

“El Niño de la Tuna” es un corrido interpretado por Roberto Tapia que narra, desde la perspectiva de la canción , distintos episodios relacionados con Joaquín Guzmán Loera.

Cuando nació, preguntó

la partera le dijo

¿Cómo le van a poner?

Por apellido él será Guzmán Loera

Y se llamará Joaquín

De niño vendió naranjas

allá por la sierra

Nomás pa' poder comer

Nunca se avergüenza de eso,

Al contrario, lo dice

que fue un orgullo pa' él

Pa' los que no saben quién es Guzmán Loera

Con gusto les voy a hablar

Apoyado por el Mayo

por Nacho y Juanito

Y amigos que andan por ahí

Él forma parte del cartel

más fuerte que existe

Es de puro Culiacán

Trae la camisa bien puesta

orgulloso lo dice

Yo soy el Chapo Guzmán

Y ahí le va pa' toda mi gente

De Culiacán, Sinaloa, plebes, jajay

Mis hijos son mi alegría

también mi tristeza

Édgar, te voy a extrañar

Fuiste de mi gran confianza

mi mano derecha

Fuiste un Chapito Guzmán

Iván Archivaldo, estoy de veras orgulloso

De que tú seas un Guzmán

También a tu hermano Alfredo

saben que los quiero

Dios me los ha de cuidar

Y puro Badiraguato, plebes

Y también la Tuna, pariente, ajajay

Aunque no soy tan grandote

Más bien soy chapito

Muy pocos me han de llegar

Soy bravo ya por herencia

también soy amigo

Así somos los Guzmán

Un saludo pa' mi gente de Badiraguato

Y también de Culiacán

Rancho de Jesús María

yo nunca te olvido

Conmigo te he de llevar