El famoso buscador cumple 28 años y lo celebra con un Doodle inspirado en sus primeros días; pero, ¿de dónde salió el nombre que millones de personas utilizan todos los días?

Este 27 de septiembre, Google celebra 28 años de historia con un Doodle que recupera la estética de sus primeros años y recuerda los orígenes de una de las compañías tecnológicas más conocidas del mundo. La celebración incluye un diseño nostálgico y un cuestionario sobre la historia de la empresa.

El Doodle de Google recupera elementos de los primeros años de la compañía./@pixabay

Aunque millones de personas utilizan la palabra Google prácticamente a diario, su nombre tiene un origen relacionado con las matemáticas. El término está inspirado en “googol”, que representa el número 1 seguido de 100 ceros, una referencia que encajaba con la intención de sus fundadores de organizar una enorme cantidad de información disponible en internet.

Google celebra este 27 de septiembre su 28 aniversario con un Doodle especial./@google

¿Por qué se llama Google?

Antes de convertirse en Google, el proyecto desarrollado por Larry Page y Sergey Brin en la Universidad de Stanford tenía otro nombre: BackRub. El buscador comenzó como un proyecto para analizar los vínculos entre páginas de internet y determinar su importancia.

Posteriormente apareció el nombre relacionado con “googol”, aunque la historia más difundida señala que Google surgió a partir de un error al escribir la palabra que pretendían utilizar. El dominio google.com quedó registrado el 15 de septiembre de 1997, antes de la constitución formal de la compañía.

El nombre Google está inspirado en el término matemático “googol”/@pixabay

Google cumple 28 años con un Doodle nostálgico

Para celebrar su aniversario, Google presentó este domingo un Doodle inspirado en el logotipo de sus primeros años. La compañía explicó que la ilustración busca recordar sus inicios y dirige a los usuarios a un cuestionario interactivo sobre su historia, cultura y algunos de sus momentos más conocidos.