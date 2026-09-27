Este 27 de septiembre, Google celebra 28 años de historia con un Doodle que recupera la estética de sus primeros años y recuerda los orígenes de una de las compañías tecnológicas más conocidas del mundo. La celebración incluye un diseño nostálgico y un cuestionario sobre la historia de la empresa.
Aunque millones de personas utilizan la palabra Google prácticamente a diario, su nombre tiene un origen relacionado con las matemáticas. El término está inspirado en “googol”, que representa el número 1 seguido de 100 ceros, una referencia que encajaba con la intención de sus fundadores de organizar una enorme cantidad de información disponible en internet.
¿Por qué se llama Google?
Antes de convertirse en Google, el proyecto desarrollado por Larry Page y Sergey Brin en la Universidad de Stanford tenía otro nombre: BackRub. El buscador comenzó como un proyecto para analizar los vínculos entre páginas de internet y determinar su importancia.
Posteriormente apareció el nombre relacionado con “googol”, aunque la historia más difundida señala que Google surgió a partir de un error al escribir la palabra que pretendían utilizar. El dominio google.com quedó registrado el 15 de septiembre de 1997, antes de la constitución formal de la compañía.
Google cumple 28 años con un Doodle nostálgico
Para celebrar su aniversario, Google presentó este domingo un Doodle inspirado en el logotipo de sus primeros años. La compañía explicó que la ilustración busca recordar sus inicios y dirige a los usuarios a un cuestionario interactivo sobre su historia, cultura y algunos de sus momentos más conocidos.
La celebración también recuerda que el primer Doodle apareció en 1998, antes incluso de que Google fuera incorporada oficialmente como empresa. En aquella ocasión, Larry Page y Sergey Brin utilizaron la página principal para avisar que estarían fuera por su asistencia al festival Burning Man.