Facebook engañó a usuarios sobre el uso de sus datos, concluye jurado de EU

Ahora la autoridad deberá determinar la sanción económica contra Meta

Meta enfrenta un nuevo golpe judicial en Estados Unidos después de que un jurado de Nuevo México concluyera que Facebook realizó declaraciones falsas o engañosas a consumidores sobre la manera en que recopilaba, protegía, compartía y utilizaba sus datos personales, además de sus políticas frente a la desinformación y el discurso de odio.

El veredicto fue emitido el pasado 25 de septiembre de 2026 en el caso State of New Mexico v. Facebook, Inc., relacionado con las prácticas de la plataforma y con el escándalo de Cambridge Analytica, consultora política que obtuvo información de millones de usuarios de Facebook y que posteriormente fue utilizada con fines de publicidad y segmentación política. El Departamento de Justicia de Nuevo México informó que el jurado determinó 43 millones 899 mil 725 violaciones a la Ley de Prácticas Desleales del estado.

Meta enfrenta un nuevo golpe judicial en Estados Unidos / Magnific

¿Qué determinó el jurado contra Meta?

De acuerdo con el Departamento de Justicia de Nuevo México, el jurado encontró que Facebook realizó declaraciones falsas o engañosas cuando aseguraba a los usuarios que tenían control sobre la manera en que su información era compartida, que la compañía no vendía ni proporcionaba sus datos personales a anunciantes y que tampoco compraba o vendía información de sus usuarios.

El fallo también alcanzó las declaraciones de la empresa relacionadas con desinformación y discurso de odio. El jurado consideró engañosas afirmaciones de Facebook en las que sostenía que no obtenía beneficios de la desinformación o del contenido de odio, que retiraba información perjudicial y que no tenía incentivos para mantener publicaciones de ese tipo en su plataforma.

Además, los integrantes del jurado concluyeron que Facebook hizo afirmaciones engañosas sobre la aplicación uniforme de sus Normas Comunitarias, incluidas las declaraciones de que no existían protecciones especiales o excepciones para determinados grupos, políticos o contenido considerado de interés periodístico.

Un jurado encontró que Facebook realizó declaraciones falsas o engañosas / Magnific

¿Qué tiene que ver Cambridge Analytica con el caso?

El juicio retomó uno de los mayores escándalos de privacidad en la historia de Facebook. Cambridge Analytica fue una consultora política que adquirió información obtenida mediante una aplicación de pruebas de personalidad denominada thisisyourdigitallife.

La aplicación fue utilizada directamente por alrededor de 270 mil personas, pero debido al modelo de acceso que Facebook permitía entonces, también consiguió recopilar datos relacionados con los contactos de esos usuarios. El escándalo terminó involucrando información de hasta 87 millones de perfiles de Facebook en distintos países.

Los datos terminaron en manos de Cambridge Analytica, empresa que los utilizó para construir perfiles y desarrollar estrategias de publicidad política. El caso tuvo especial repercusión por su relación con las elecciones presidenciales estadounidenses de 2016 y otras campañas políticas. Nuevo México centró su juicio no solamente en esa filtración, sino también en lo que describió como un patrón más amplio de comunicaciones engañosas sobre privacidad y manejo de información personal.

El fallo también alcanzó las declaraciones de la empresa relacionadas con desinformación y discurso de odio / Magnific

Facebook sabía del problema antes de hacerlo público

Uno de los elementos históricos del escándalo es que Facebook tuvo conocimiento desde 2015 de que Cambridge Analytica había obtenido información procedente de la plataforma, mientras que la controversia explotó públicamente años después, cuando investigaciones periodísticas y procedimientos legales expusieron la dimensión del problema.

El caso de Nuevo México también examinó lo que Facebook afirmó haber hecho después del escándalo. El jurado consideró engañosas declaraciones sobre las investigaciones realizadas a aplicaciones de terceros que habían tenido acceso a grandes cantidades de información de usuarios.

Entre esas afirmaciones aparecieron compromisos para realizar auditorías forenses, investigar aplicaciones, prohibir a desarrolladores que hubieran utilizado indebidamente los datos y avisar a las personas potencialmente afectadas.

¿Cuánto podría pagar Meta?

Por ahora, no existe una multa definitiva. El veredicto resolvió la responsabilidad de Facebook y contabilizó las infracciones, pero será el juez quien determine cuánto deberá pagar la compañía.

La Ley de Prácticas Desleales de Nuevo México permite imponer una sanción civil de hasta 5 mil dólares por cada violación intencional. El Departamento de Justicia estatal señaló que, debido a las más de 43.8 millones de infracciones identificadas por el jurado, la exposición económica de Meta podría alcanzar miles de millones de dólares, aunque la cifra definitiva dependerá completamente de la decisión judicial.

Por ello, todavía no puede afirmarse que Facebook vaya a pagar una cantidad concreta. El juez deberá celebrar nuevas actuaciones antes de fijar cualquier sanción económica o medida adicional contra la empresa.

Meta rechazó las acusaciones durante el juicio

Durante el proceso, los abogados de Meta rechazaron la interpretación presentada por el estado. La defensa argumentó que algunas de las declaraciones señaladas como engañosas fueron utilizadas fuera de contexto y que Facebook había reconocido públicamente en distintas ocasiones que sus sistemas para combatir la desinformación, el discurso perjudicial y los problemas de privacidad no eran perfectos.

La empresa también negó que su modelo consistiera en vender directamente la información personal de los usuarios y sostuvo que ha modificado y reforzado sus sistemas de protección de datos a lo largo de los años.

Estas posiciones formaron parte de la defensa presentada durante el juicio, pero el jurado finalmente determinó que múltiples declaraciones realizadas por Facebook sí infringieron la legislación de protección al consumidor de Nuevo México.

Nuevo México llevó el caso hasta un jurado

El procedimiento adquirió relevancia nacional porque Nuevo México fue el único estado estadounidense que llevó este caso específico relacionado con Cambridge Analytica hasta un juicio con jurado. La audiencia comenzó el 8 de septiembre y contó con testimonios y declaraciones vinculadas con las prácticas de privacidad y funcionamiento interno de Facebook.

Después de semanas de testimonios y revisión de evidencia, el jurado concluyó que Facebook había cometido decenas de millones de violaciones a la normativa local.

El Departamento de Justicia de Nuevo México calificó el veredicto como un precedente importante para exigir responsabilidades a las grandes compañías tecnológicas, aunque todavía queda pendiente la fase en la que un juez determinará las sanciones y posibles medidas correctivas.

TikTok también enfrenta presión legal en Estados Unidos

El fallo contra Meta ocurre en momentos en que otras plataformas tecnológicas enfrentan acciones legales relacionadas con la protección de sus usuarios.

El 25 de septiembre, Alabama anunció un acuerdo con TikTok por un mínimo de 100 millones de dólares para resolver una demanda estatal que acusaba a la compañía de engañar a padres sobre las herramientas destinadas a proteger a menores y de diseñar características consideradas adictivas. El acuerdo evitó que el caso llegara a juicio.

Como parte del convenio, TikTok aceptó implementar diferentes medidas dirigidas a menores, incluida una limitación diaria de dos horas, controles parentales adicionales, pausas durante el uso prolongado, restricciones nocturnas y medidas reforzadas para verificar la edad de sus usuarios.