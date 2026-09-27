En redes sociales circula la versión de que los adultos mayores pueden pagar la mitad de su recibo de luz con la credencial INAPAM, pero el instituto ya aclaró qué hay detrás de este supuesto beneficio

Una vez más comenzó a circular información sobre un supuesto descuento del 50% en el recibo de luz de la CFE para las personas adultas mayores que cuentan con credencial del INAPAM. Sin embargo, este beneficio no existe y las autoridades han llamado a evitar este tipo de información.

El Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores ha señalado que no mantiene ningún convenio con la Comisión Federal de Electricidad (CFE) para aplicar descuentos en el servicio eléctrico. Por ello, tener la credencial INAPAM no significa que el recibo de luz tenga una reducción automática.

El INAPAM cuenta con un directorio de beneficios para personas adultas mayores./@pixabay

¿Por qué se dice que INAPAM da 50% de descuento en la luz?

La confusión surge principalmente por mensajes que circulan en redes sociales y WhatsApp, donde se asegura que las personas de 60 años o más pueden obtener una reducción de hasta 50% en su recibo de electricidad al presentar su credencial.

No obstante, el INAPAM ha advertido que este descuento no forma parte de sus beneficios. Incluso, la información falsa puede ser utilizada como gancho para solicitar datos personales o bancarios a las personas adultas mayores bajo la promesa de activar una rebaja que en realidad no existe.

El supuesto descuento para adultos mayores circula principalmente en redes sociales y WhatsApp./@pixabay

¿Qué descuentos sí ofrece la credencial INAPAM?

Aunque la credencial no proporciona un descuento en el recibo de CFE, sí permite acceder a beneficios en diferentes establecimientos y servicios. El Directorio de Beneficios 2026 del instituto contempla rubros como alimentación, salud, transporte, educación, cultura, vestido y hogar.

También existen descuentos relacionados con predial y agua, aunque estos dependen de los convenios y autoridades correspondientes en cada entidad o municipio. Por ello, los beneficios disponibles pueden variar dependiendo del lugar donde viva la persona adulta mayor.

La credencial INAPAM no otorga un descuento del 50% en el recibo de CFE./Especial

¿Cómo se puede pagar menos en el recibo de CFE?

La CFE sí cuenta con tarifas y subsidios que pueden reducir el costo del servicio en determinadas circunstancias, pero estos no dependen de tener una credencial INAPAM. Entre los factores que influyen están el consumo de electricidad y la zona donde se encuentra el domicilio.