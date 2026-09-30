La agencia antidrogas estadounidense difundió información actualizada de Ismael Zambada Sicairos, identificado como líder de Los Mayos

La búsqueda de Ismael Zambada Sicairos, alias “Mayito Flaco”, tiene una nueva pista. La Administración para el Control de Drogas de Estados Unidos (DEA) actualizó la información relacionada con el hijo de Ismael “El Mayo” Zambada y señaló a la Ciudad de México como su última ubicación conocida, además de difundir una fotografía reciente y modificar algunos de los datos físicos utilizados para identificarlo. La actualización ocurre mientras autoridades estadounidenses incrementan las acciones contra la estructura de Los Mayos, facción del Cártel de Sinaloa que el Departamento del Tesoro identifica actualmente bajo el liderazgo de Zambada Sicairos.

La modificación representa un cambio respecto de información anterior difundida por la agencia estadounidense, pues anteriormente los registros únicamente colocaban al fugitivo en territorio mexicano sin especificar una ciudad. Ahora, la información divulgada por la oficina de la DEA en San Diego señala específicamente a Mexico City, aunque esto debe entenderse como la última ubicación conocida consignada por la agencia y no como la confirmación de que Zambada Sicairos se encuentre actualmente en la capital mexicana. Tampoco existe anuncio de una detención en su contra.

La DEA actualizó la información relacionada con el hijo de Ismael “El Mayo” Zambada / Especial

¿La DEA ubicó al Mayito Flaco en Ciudad de México?

La actualización de la ficha de búsqueda incorporó Ciudad de México como última ubicación conocida del Mayito Flaco. Además de esta modificación geográfica, la agencia difundió una imagen más reciente y actualizó la descripción física del señalado, a quien ahora atribuye una estatura aproximada de 1.80 metros y un peso de 81.64 kilogramos.

El cambio cobra relevancia porque una ficha anterior de la DEA manejaba características físicas diferentes. Los datos divulgados años atrás atribuían a Zambada Sicairos una estatura aproximada de 1.75 metros y un peso superior a los 79 kilogramos, además de identificarlo como una persona nacida en 1982, con cabello y ojos marrones.

Las autoridades presentaron una fotografía reciente y modificaron algunos de los datos físicos para identificarlo / Especial

¿Quién es el Mayito Flaco y por qué lo busca Estados Unidos?

Ismael Zambada Sicairos es hijo de Ismael “El Mayo” Zambada García, histórico dirigente del Cártel de Sinaloa detenido en Estados Unidos en julio de 2024. Las autoridades estadounidenses mantienen procesos judiciales contra el Mayito Flaco y el Departamento de Justicia registra una acusación pendiente en el Distrito Sur de California relacionada con delitos de narcotráfico.

La detención de su padre provocó además una reconfiguración dentro de la organización criminal. De acuerdo con el Departamento del Tesoro estadounidense, Zambada Sicairos ascendió hasta ocupar el vacío de liderazgo y actualmente es señalado por esa dependencia como cabeza de Los Mayos, una de las principales facciones del Cártel de Sinaloa.

La misma autoridad estadounidense sostiene que el Mayito Flaco nació en Anaheim, California, en 1982, por lo que cuenta con nacionalidad estadounidense y mexicana. El Tesoro también señala que en 2001 realizó un procedimiento de cambio de nombre en Estados Unidos para identificarse como Fernando Sicairos Aispuro.

La DEA busca terminar con el imperio conformado por Los Mayos / Especial

Mayito Flaco asumió liderazgo tras detención de El Mayo Zambada

La captura de El Mayo Zambada en julio de 2024 provocó una disputa dentro del Cártel de Sinaloa entre sus principales facciones. El Departamento del Tesoro estadounidense sostiene que Los Mayos y Los Chapitos comenzaron una lucha por territorio e influencia que se extendió por Sinaloa y otras entidades.

En ese escenario, Ismael Zambada Sicairos adquirió mayor relevancia. Las autoridades financieras de Estados Unidos lo consideran actualmente el dirigente de Los Mayos y aseguran que durante aproximadamente dos décadas ya había desempeñado un papel importante dentro de las operaciones de la organización bajo la estructura encabezada anteriormente por su padre.

La disputa con Los Chapitos, facción asociada con los hijos de Joaquín “El Chapo” Guzmán, se intensificó después de la detención de El Mayo. El enfrentamiento entre ambas estructuras ha estado acompañado de episodios de violencia y una reorganización de mandos y alianzas criminales.

Estados Unidos sanciona a 21 personas y 25 empresas

La actualización de información sobre el Mayito Flaco ocurre prácticamente al mismo tiempo que una nueva ofensiva financiera del gobierno estadounidense. El 29 de septiembre de 2026, la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro anunció sanciones contra 21 personas y 25 entidades señaladas como dirigentes, operadores o facilitadores relacionados con el Cártel de Sinaloa.

Entre las personas designadas aparece el propio Ismael Zambada Sicairos, además de integrantes de su círculo cercano, operadores de células asentadas en Tijuana y otras personas a las que las autoridades estadounidenses relacionan con actividades financieras y logísticas de la organización. El objetivo de estas medidas es bloquear bienes e intereses patrimoniales que se encuentren bajo jurisdicción estadounidense y restringir determinadas operaciones con los sancionados.