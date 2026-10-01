El Bachillerato en Línea SECTEI mantiene abierto su registro para la Generación 2026-D. / iStock

La convocatoria de Bachillerato en Línea SECTEI mantiene abierto el registro para su generación 2026-D. Estos son los documentos que necesitas y la fecha en que termina el trámite.

La Secretaría de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación (SECTEI) de la Ciudad de México mantiene abierto el registro para ingresar al Bachillerato en Línea SECTEI, Generación 2026-D, una opción para quienes buscan cursar sus estudios de nivel medio superior bajo esta modalidad.

De acuerdo con la convocatoria oficial, las personas interesadas todavía pueden realizar su registro y entregar la documentación solicitada. El trámite se realiza completamente por internet y está disponible las 24 horas durante el periodo establecido.

¿Hasta cuándo puedes registrarte al Bachillerato en Línea CDMX?

El registro para la Generación 2026-D comenzó el 14 de septiembre y permanecerá abierto hasta el 11 de octubre de 2026. Las personas aspirantes deberán completar el formulario, proporcionar los datos solicitados y adjuntar los documentos requeridos para obtener su folio de registro.

Es importante conservar el comprobante que genera el sistema al finalizar el proceso, pues contiene el folio y la contraseña necesarios para consultar posteriormente la información del trámite.

¿Cuáles son los requisitos para el Bachillerato en Línea SECTEI?

Antes de comenzar el registro, la SECTEI solicita tener digitalizados los documentos que deberán cargarse en la plataforma. Los requisitos principales son: Certificado de secundaria.

Identificación oficial vigente con fotografía.

CURP , cuando sea necesario para acreditar los datos solicitados.

Comprobante de domicilio de la Ciudad de México con una antigüedad no mayor a tres meses, únicamente cuando el domicilio y la CURP no sean visibles en la identificación oficial. Los documentos deben escanearse a color, en formato PDF, por separado y con un tamaño máximo de 2,048 KB cada uno, de acuerdo con las especificaciones del sistema de registro.

En caso de que una persona no cuente temporalmente con alguno de los documentos, la plataforma permite presentar un comprobante de trámite o un escrito en el que explique la situación y señale en cuánto tiempo podría entregar el documento. La autorización de una posible prórroga quedará sujeta a valoración.

La convocatoria del Bachillerato en Línea CDMX contempla un periodo de registro hasta octubre de 2026. / iStock

¿Cuándo publicarán los resultados?

La lista de aspirantes aceptados para la Generación 2026-D será publicada el 16 de octubre de 2026 en la página oficial de la Secretaría de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación de la Ciudad de México.

Por ello, quienes realicen su registro deberán conservar sus datos de acceso y mantenerse pendientes de la publicación de resultados.

¿Dónde hacer el registro?

El trámite puede realizarse directamente en la plataforma oficial de Bachillerato en Línea SECTEI durante el periodo establecido en la convocatoria. La SECTEI también informó que, en caso de presentar problemas durante el registro, las personas aspirantes pueden comunicarse al correo contacto.blp@sectei.cdmx.gob.mx o al teléfono 55 5134 0770, extensiones 1426 y 1518, de lunes a viernes de 09:00 a 18:00 horas.