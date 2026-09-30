Especialistas también advierten que la IA no debe utilizarse como sustituto de una terapia profesional / Magnific

La falta de psiquiatras y de atención desde el primer nivel complica el tratamiento oportuno

Los problemas de salud mental en México son mucho más frecuentes de lo que muchas personas imaginan. De acuerdo con la doctora Sol Durand, adscrita al Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente Muñiz, una de cada 10 personas presenta depresión, mientras que siete de cada 50 viven con algún trastorno de ansiedad y tres de cada 100 manifiestan un trastorno bipolar.

Las cifras fueron presentadas durante una conferencia virtual en la que Durand participó junto con Maureen Terán, fundadora de la organización Es Tiempo de Hablar, para anunciar la quinta edición de la Carrera por el Bienestar y la Salud Mental, iniciativa que busca generar mayor conciencia sobre estos padecimientos y reducir los prejuicios que todavía existen alrededor de pedir ayuda.

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Una de cada 10 personas presenta depresión, expuso Sol Durand, adscrita al Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente Muñiz / Magnific

Falta de psiquiatras complica atención en México

Uno de los principales problemas, señaló Durand, es el acceso limitado a especialistas. En todo el país existen aproximadamente 5 mil 500 psiquiatras, una cantidad insuficiente frente al número de personas que requieren atención por depresión, ansiedad, trastorno bipolar, consumo de sustancias u otras condiciones.

La especialista señaló que otro de los grandes pendientes es fortalecer la atención desde las primeras etapas dentro del sistema de salud, ya que muchas personas llegan con especialistas cuando el problema se encuentra más avanzado.

“Todavía no se cuenta con un primer nivel de atención para salud mental ( por lo que) necesitamos que en ese nivel; médicos generales o médicos de otras especialidades puedan empezar a detectar, a brindar atención en temas como depresión y ansiedad, que son los trastornos más comunes. Y dejar a los psiquiatras los trastornos más complejos”.

La propuesta busca que médicos generales y otros profesionales puedan identificar señales tempranas y brindar acompañamiento inicial, reservando la intervención de psiquiatras para aquellos casos que requieren un tratamiento especializado.

Los expertos revelan que siete de cada 50 mexicanos viven con algún trastorno de ansiedad / Magnific

Especialista pide no usar inteligencia artificial como terapeuta

Durand también se refirió al creciente uso de herramientas de inteligencia artificial como medio de desahogo emocional o supuesto sustituto de una terapia, práctica que, advirtió, no debe reemplazar la atención de profesionales de la salud mental.

“No utilicen la inteligencia artificial como método para el desahogo o la contención, y mucho menos como método para algún tipo de tratamiento; nada se compara con una interacción personalizada, cara a cara”.

La especialista destacó que, aunque estas herramientas pueden ser utilizadas para diferentes actividades cotidianas, el diagnóstico y tratamiento de problemas de salud mental requieren evaluación profesional y acompañamiento humano.

Los trastornos de ansiedad figuran entre los más comunes en México / Magnific

Ansiedad también afecta a millones de mexicanos

Los problemas de salud mental no se limitan únicamente a la depresión. De acuerdo con los datos expuestos durante la conferencia, los trastornos de ansiedad figuran entre los más comunes en México, con una prevalencia cercana al 14 por ciento de la población.

Además, los trastornos relacionados con el consumo de sustancias afectan aproximadamente a una de cada 10 personas, mientras que una de cada 100 tiene diagnóstico de esquizofrenia.

A nivel global, datos de la Organización Mundial de la Salud (OMS) indican que más de mil millones de personas viven con algún problema relacionado con la salud mental, situación que ha colocado estos padecimientos entre los principales retos de salud pública.

No tengas miedo a decir “necesito ayuda”

Además de la falta de especialistas, otro de los grandes obstáculos continúa siendo el estigma asociado con los problemas de salud mental. Maureen Terán explicó que todavía existen personas que evitan hablar abiertamente de cómo se sienten por miedo a ser juzgadas o etiquetadas.

Para visibilizar esta realidad, la organización Es Tiempo de Hablar realizará por quinto año consecutivo la Carrera por el Bienestar y la Salud Mental, que tendrá como lema “Hacer visible lo invisible".

"Empezamos con mil 200 corredores en la primera edición y este 2026 ya serán 2 mil 500 lo que significa que estamos formando una comunidad de personas interesadas en visibilizar ese tipo de problemas. En nuestro país todavía existe el miedo a decir no estoy bien o necesito ayuda, es por eso que queremos, mediante una carrera, demostrarle a las personas que no están solas", comentó Terán.

La iniciativa busca que hablar de depresión, ansiedad u otras condiciones deje de ser un tema asociado con vergüenza y que las personas puedan reconocer cuándo necesitan acompañamiento.

Carrera por la Salud Mental será el 10 de octubre

La quinta edición de la carrera se realizará el 10 de octubre, fecha en la que se conmemora el Día Mundial de la Salud Mental. El recorrido tendrá lugar en la segunda sección del Bosque de Chapultepec, donde los participantes podrán elegir entre una caminata de tres kilómetros o carreras de cinco y 10 kilómetros.

Más allá del aspecto deportivo, la intención es utilizar el evento como una plataforma para generar conversación y visibilizar problemáticas que afectan a millones de personas.