Octubre Rosa 2026 impulsa jornadas gratuitas de mastografías para facilitar la detección oportuna del cáncer de mama. / Gob MX

Durante octubre hay jornadas gratuitas en CDMX, Estado de México, Mérida y Chetumal, además de una campaña nacional con 15 mil estudios sin costo

Octubre es conocido como el mes de sensibilización sobre el cáncer de mama y, durante estas semanas, distintas instituciones realizan jornadas para acercar la detección oportuna a las mujeres. En 2026 hay opciones para realizarse una mastografía gratuita en diferentes puntos del país, desde unidades móviles de la Ciudad de México hasta campañas especiales en otros estados. También existe una convocatoria nacional para acceder a estudios sin costo.

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¿Dónde hay mastografías gratis en CDMX?

La Secretaría de Salud de la Ciudad de México cuenta con unidades móviles que recorren distintas alcaldías para ofrecer mastografías gratuitas. Durante octubre, las ubicaciones cambian de acuerdo con el calendario de cada jornada, por lo que se recomienda revisar previamente los canales oficiales de la dependencia.

Entre los puntos contemplados se encuentran Iztacalco, Magdalena Contreras, Milpa Alta, Tlalpan, Álvaro Obregón y Azcapotzalco, entre otras alcaldías. Las jornadas generalmente tienen un horario de 9:00 a 14:30 horas. Para acudir se solicita presentar INE o CURP, proporcionar un teléfono para recibir los resultados y acudir sin desodorante, crema, talco ni perfume.

Coyoacán tendrá jornadas gratuitas durante octubre

En Coyoacán también se realizarán jornadas itinerantes en colaboración con FUCAM. El calendario contempla diferentes puntos de la alcaldía durante octubre, entre ellos Adolfo Ruiz Cortines, Pueblo de La Candelaria, Pedregal de Carrasco y Copilco el Alto.

Las próximas fechas anunciadas son: 6 de octubre: calle Iztaccíhuatl, esquina Tepetlapa, Adolfo Ruiz Cortines.

8 de octubre: Emiliano Zapata s/n, explanada de la Parroquia de la Purificación, Pueblo de La Candelaria.

20 de octubre: Alberca Paola Espinosa, avenida Panamericana C. 04, Pedregal de Carrasco.

29 de octubre: avenida Antonio Delfín Madrigal 95, Unidad Habitacional La Cantera, Copilco el Alto.

¿Dónde habrá mastografías gratuitas en otros estados?

La campaña de Octubre Rosa también contempla opciones fuera de la capital. Mérida, Yucatán: durante octubre se ofrecen mastografías gratuitas para mujeres de 40 a 69 años en dos sedes: Plaza Grande: calle 61 por 61 y 63, Centro.

Centro de Atención Médica (CAMM): calle 88-A No. 311-D por 141 y 143, colonia Emiliano Zapata Sur III. En ambos casos se requiere atención mediante cita previa.

Chetumal, Quintana Roo: el mastógrafo itinerante recorrerá diferentes sedes hasta el 9 de octubre, con atención de 8:00 a 17:00 horas. Entre los puntos se encuentran el Parque del Hábitat II, la Universidad Tecnológica de Chetumal, la Universidad de Quintana Roo, la Secretaría de las Mujeres y la Unidad del Bienestar.

Lerma, Estado de México: la Cruz Roja Mexicana y Promotora Social México llevan a cabo jornadas de mastografías durante octubre. Una de las campañas está dirigida a mujeres mayores de 21 años y contempla distintas sedes del municipio.

Durante octubre se realizarán mastografías gratuitas en distintos puntos de México como parte de las campañas de prevención. / iStock

Salud Digna anunció una campaña nacional con 15 mil mastografías sin costo, disponible para mujeres de distintas partes de la República. Para acceder al estudio es necesario solicitar previamente un folio a través de la plataforma de la institución y consultar las condiciones de la convocatoria.

Además, la UNAM realizará del 18 al 23 de octubre su Megacentro de Salud Mamaria, con servicios gratuitos de mastografía, ultrasonido, exploración y orientación sobre autoexploración.

La jornada se realizará en el Estacionamiento 3 del Estadio Olímpico Universitario, de 9:00 a 15:00 horas, y está dirigida principalmente a mujeres de 40 a 69 años, así como a personas con signos de alarma, hallazgos sospechosos previos o riesgo elevado de cáncer de mama.

¿A qué edad se recomienda realizar una mastografía?

De acuerdo con la información citada del IMSS, las mujeres mayores de 40 años deben realizarse una mastografía cada dos años, mientras que a partir de los 50 años se recomienda hacerla anualmente.

En mujeres menores de 40 años, el estudio no se recomienda de manera rutinaria, aunque existen situaciones particulares, como antecedentes familiares, en las que un especialista puede indicar estudios a una edad más temprana.

La mastografía es una herramienta para la detección temprana, pero cualquier cambio en las mamas debe ser valorado por personal médico. Entre las señales de alerta están la aparición de un bulto, cambios en la piel, hundimiento del pezón, secreción que no sea leche o modificaciones en el tamaño o forma de la mama.