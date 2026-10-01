Los dos hermanos gemelos de 18 años fueron detenidos por su presunta participación en el ataque ocurrido en la Secundaria 13 de Torreón./ RS

Habitantes del ejido La Unión retuvieron a los jóvenes señalados por la agresión registrada en una secundaria de Torreón

Dos hermanos gemelos de 18 años, conocidos en el ejido La Unión como “Los Cuates”, se encuentran bajo custodia ministerial por su presunta participación en el ataque registrado la mañana de este jueves 1 de octubre en la Secundaria General Número 13 de Torreón, Coahuila. Los jóvenes fueron interceptados por habitantes de la comunidad poco después de abandonar el plantel y posteriormente quedaron en manos de las autoridades.

La agresión ocurrió durante las primeras horas de actividades escolares. El reporte de emergencia fue recibido alrededor de las 8:50 horas, después de que inicialmente se alertara sobre supuestas detonaciones dentro de la secundaria. Las investigaciones posteriores descartaron el uso de armas de fuego y determinaron que los agresores utilizaron armas blancas y petardos, estos últimos presuntamente para provocar confusión y miedo dentro de la escuela.

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La Fiscalía General del Estado de Coahuila confirmó que los dos detenidos son hermanos, mayores de edad y exalumnos de la misma secundaria. El fiscal general, Federico Fernández Montañez, explicó que ambos lograron acceder por la entrada principal debido a que, por su apariencia, fueron confundidos con estudiantes del plantel.

“Entraron por la puerta principal, la verdad es que de buena fe se les permitió el acceso porque pareciera que fueran alumnos de la institución”.

Habitantes de La Unión retuvieron a los dos hermanos

La captura ocurrió fuera de la escuela y antes de que los jóvenes pudieran alejarse de la zona. Vecinos del ejido La Unión lograron someterlos y mantenerlos retenidos hasta la llegada de los cuerpos de seguridad, momento que quedó registrado en videos que posteriormente comenzaron a circular en redes sociales.

La Fiscalía de Coahuila investiga a dos exalumnos por el ataque que dejó una persona muerta y varios lesionados./ RS

Las imágenes difundidas muestran a varias personas rodeando a los dos presuntos responsables mientras permanecen inmovilizados en el suelo. Posteriormente fueron entregados a las autoridades y trasladados para quedar a disposición del Ministerio Público, instancia encargada de integrar la carpeta de investigación y definir su situación jurídica.

El ataque provocó la muerte de Nedi Edith Nevárez González, de 56 años, quien se desempeñaba como subdirectora de la Secundaria General Número 13. La información actualizada proporcionada por el fiscal señala además cuatro personas lesionadas: dos integrantes del personal docente, un adulto ajeno a la plantilla escolar y un estudiante menor de edad.

Los reportes iniciales habían informado sobre tres personas heridas y dos alumnos entre las víctimas; sin embargo, el saldo fue actualizado durante el transcurso de este jueves conforme avanzaron las diligencias de las autoridades. Uno de los lesionados había sido reportado inicialmente en condición grave.

¿Por qué atacaron la Secundaria Número 13 de Torreón?

El motivo de la agresión todavía no está determinado oficialmente. Una de las líneas preliminares de investigación apunta hacia la relación que los dos hermanos tuvieron con la institución durante su etapa como estudiantes. Fernández Montañez señaló que las primeras indagatorias hacen referencia a un “tema de sentimientos contra el plantel”, aunque será necesario esperar las declaraciones ministeriales y el resto de las investigaciones para establecer qué originó el ataque.

La Fiscalía también precisó que las armas blancas utilizadas durante la agresión ya fueron aseguradas. Respecto a los sonidos que inicialmente fueron interpretados como explosiones o disparos, el fiscal aclaró que correspondían a petardos o artefactos similares a cuetes, descartando hasta el momento que se hubieran empleado bombas molotov o explosivos de mayor potencia.