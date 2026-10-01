‘Al día siguiente’, el cortometraje que aborda el abuso sexual masculino y gana premio en Shorts México

El cortometraje ‘Al día siguiente’, dirigido por Luis Enrique V. Schettino, recibió el premio a Mejor cortometraje en la Competencia Mexicana NEOMEX de Shorts México / Redes Sociales

El cortometraje ‘Al día siguiente’, dirigido por Luis Enrique V. Schettino, recibió el premio a Mejor cortometraje - Competencia Mexicana NEOMEX dentro de Shorts México, Festival Internacional de Cortometrajes de México

La cinta aborda el abuso sexual desde la perspectiva de Santi, un hombre que enfrenta las consecuencias de una agresión sexual, pero en lugar de centrarse en el momento de la violencia, la historia explora el silencio, la confusión y el trauma que pueden permanecer después.

‘Al día siguiente’ aborda el abuso sexual desde la perspectiva de Santi, un hombre que enfrenta las consecuencias de una agresión / FB: @Quién

¿De qué trata ‘Al día siguiente’?

De acuerdo con la entrevista publicada por Quién, Schettino llegó a este proyecto después de conocer historias cercanas de víctimas y leer distintos testimonios relacionados con agresiones sexuales.

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El director explicó que una persona cercana a él vivió una experiencia similar a la que se aborda en el cortometraje, aunque aclaró que la historia no está basada en su vida.

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“La idea surgió después de ver cartas de víctimas, escuchar historias cercanas a mí. Alguien muy cercana a mí vivió algo parecido. No está basado en su vida, pero pasó por algo muy similar”

A partir de esas experiencias, una de las preguntas centrales del proyecto fue cómo el silencio puede afectar la vida de una persona y también su entorno.

Por ello, la agresión no es presentada como el centro de la película. Schettino explicó que buscaba concentrarse en lo que ocurre después y en la manera en que una víctima intenta procesar lo sucedido.

La cinta busca explorar el silencio, la confusión y las consecuencias que pueden permanecer después de una agresión sexual / FB: @Quién

“Porque, para mí, el acto no era relevante. No quería que se volviera una película del agresor, quería que se volviera una película de quien lo vive”.

El silencio después de una agresión

La historia sigue a Santi durante un periodo aparentemente corto, aunque para el personaje se convierte en un momento que parece interminable. Después de la agresión, decide guardar silencio mientras intenta comprender lo que acaba de vivir.

El director señaló que su intención era mostrar que una víctima puede no dimensionar inmediatamente lo ocurrido y que procesar una experiencia de este tipo puede tomar tiempo.

“Quiero pensar que Santi ni siquiera ha dimensionado lo que le acaba de pasar”.

Luis Enrique V. Schettino explicó que el cortometraje nació a partir de testimonios y experiencias cercanas relacionadas con el abuso sexual / FB: @Quién

Otro de los elementos que Schettino decidió incorporar fue que el agresor fuera una persona cercana al protagonista. Con ello, buscó explorar la traición que puede existir dentro de relaciones construidas a partir de la confianza.

“Cuando empecé a escribir el guión para mí era importante hablar del tema de la traición entre gente cercana, de cómo hasta en nuestros círculos sociales no conocemos a la gente que nos rodea”.

¿Por qué la historia está protagonizada por un hombre?

Aunque el protagonista es masculino, Schettino aclaró que su intención no era presentar la violencia sexual como un problema exclusivo de un género.

Su interés, explicó, estaba en mostrar la agresión como un ejercicio de poder y dominación, además de abordar los prejuicios que pueden enfrentar los hombres cuando son víctimas de violencia sexual.

El director destacó que todavía existen ideas relacionadas con la masculinidad que pueden provocar que algunos hombres tengan dificultades para hablar de lo ocurrido o buscar apoyo.

‘Al día siguiente’ también forma parte de la selección oficial de la 24ª edición del Festival Internacional de Cine de Morelia de 2026 / Quién

“Los prejuicios que pueden llegar a tener los hombres: por qué no dicen algo, ¿no? El que los hacen menos hombres, que los van a ver como inferiores”.

La historia también muestra un entorno marcado por comportamientos machistas y por la falta de empatía entre los propios hombres. Para Schettino, esta ausencia de una red de apoyo es otro de los aspectos que era importante llevar a la pantalla.

El cortometraje evita mostrar la violencia de forma gráfica

Otro de los objetivos del director fue evitar que la historia recurriera a imágenes explícitas para generar una reacción en el público.

En lugar de mostrar la agresión de manera gráfica, la película busca que el espectador acompañe a Santi y experimente la angustia y la impotencia que atraviesa el personaje.

“Nosotros no queríamos hacer algo como que cayera en lo morboso o en lo traumático, en lo gráfico. Sino, más bien, queríamos enfocarnos en cómo vive este personaje esta agresión”.

Según contó Schettino a Quién, algunas personas que han visto las primeras funciones se han acercado para compartirle la angustia y la impotencia que experimentaron mientras seguían la historia.

Para el director, provocar empatía con el personaje es uno de los principales objetivos del cortometraje y una manera de abrir una conversación sobre el abuso sexual desde sus consecuencias, el silencio y el proceso que atraviesa una víctima.