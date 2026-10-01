El festival prepara una nueva edición con un cartel encabezado por nombres como Ivy Queen, De La Ghetto, Baby Rasta & Gringo y Alexis & Fido, además de otros exponentes que marcaron la historia del género urbano.

El festival contempla presentaciones durante marzo de 2027 en Mérida, Ciudad de México, Monterrey y Guadalajara.

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¿Cuándo y dónde será I Love Reggaeton 2027?

El festival tendrá cuatro fechas confirmadas en México:

  • Mérida: 5 de marzo de 2027.

  • Ciudad de México: 6 de marzo de 2027, en el Estadio Fray Nano.

  • Monterrey: 12 de marzo de 2027.

  • Guadalajara: 13 de marzo de 2027.

¿Quiénes estarán en el festival I Love Reggaeton 2027?

El cartel reúne a diferentes generaciones y exponentes relacionados con el reggaetón y la música urbana.

Entre los artistas anunciados se encuentran:

  • Ivy Queen

  • De La Ghetto

  • Baby Rasta & Gringo

  • Alexis & Fido

  • Kevin Roldán

  • Jory Boy

  • Trebol Clan

  • Aldo Ranks

  • Sir Speedy

  • Joysi Love

  • Impacto MC

  • Suppose & Cracker Jack

  • Pablito Mix

  • Natalia Barsotti

¿Cuánto cuestan los boletos para I Love Reggaeton 2027?

Para la presentación de Ciudad de México, los precios anunciados van de mil 410 a 3 mil 510 pesos, dependiendo de la localidad.

Entre las opciones se encuentran:

  • General B: $1,410

  • Grada Central: $1,600

  • Grada 1ra y 3ra Base: $1,720

  • General A: $1,970

  • Jardín Izquierdo y Derecho: $2,030

  • Standing VIP: $3,510

Los precios pueden variar debido a cargos adicionales por servicio. Los boletos se comercializan mediante Funticket, mientras que el sitio oficial del festival concentra la información de las diferentes ciudades que forman parte de la gira.

I Love Reggaeton recorrerá Mérida, Ciudad de México, Monterrey y Guadalajara en marzo de 2027.