El festival prepara una nueva edición con un cartel encabezado por nombres como Ivy Queen, De La Ghetto, Baby Rasta & Gringo y Alexis & Fido, además de otros exponentes que marcaron la historia del género urbano.
El festival contempla presentaciones durante marzo de 2027 en Mérida, Ciudad de México, Monterrey y Guadalajara.
¿Cuándo y dónde será I Love Reggaeton 2027?
El festival tendrá cuatro fechas confirmadas en México:
Mérida: 5 de marzo de 2027.
Ciudad de México: 6 de marzo de 2027, en el Estadio Fray Nano.
Monterrey: 12 de marzo de 2027.
Guadalajara: 13 de marzo de 2027.
¿Quiénes estarán en el festival I Love Reggaeton 2027?
El cartel reúne a diferentes generaciones y exponentes relacionados con el reggaetón y la música urbana.
Entre los artistas anunciados se encuentran:
Ivy Queen
De La Ghetto
Baby Rasta & Gringo
Alexis & Fido
Kevin Roldán
Jory Boy
Trebol Clan
Aldo Ranks
Sir Speedy
Joysi Love
Impacto MC
Suppose & Cracker Jack
Pablito Mix
Natalia Barsotti
¿Cuánto cuestan los boletos para I Love Reggaeton 2027?
Para la presentación de Ciudad de México, los precios anunciados van de mil 410 a 3 mil 510 pesos, dependiendo de la localidad.
Entre las opciones se encuentran:
General B: $1,410
Grada Central: $1,600
Grada 1ra y 3ra Base: $1,720
General A: $1,970
Jardín Izquierdo y Derecho: $2,030
Standing VIP: $3,510
Los precios pueden variar debido a cargos adicionales por servicio. Los boletos se comercializan mediante Funticket, mientras que el sitio oficial del festival concentra la información de las diferentes ciudades que forman parte de la gira.