I Love Reggaeton 2027 en México: fecha, ciudades, cartel y todo lo que debes saber

I Love Reggaeton 2027 llegará a México con un cartel dedicado a los clásicos del género urbano.

I Love Reggaeton regresará a México en 2027 con una gira que llevará a varias ciudades del país a algunas de las figuras más representativas del reggaetón de la vieja escuela

El festival prepara una nueva edición con un cartel encabezado por nombres como Ivy Queen, De La Ghetto, Baby Rasta & Gringo y Alexis & Fido, además de otros exponentes que marcaron la historia del género urbano.

El festival contempla presentaciones durante marzo de 2027 en Mérida, Ciudad de México, Monterrey y Guadalajara.

¿Cuándo y dónde será I Love Reggaeton 2027?

El festival tendrá cuatro fechas confirmadas en México: Mérida: 5 de marzo de 2027.

Ciudad de México: 6 de marzo de 2027, en el Estadio Fray Nano .

Monterrey: 12 de marzo de 2027.

Guadalajara: 13 de marzo de 2027.

¿Quiénes estarán en el festival I Love Reggaeton 2027?

El cartel reúne a diferentes generaciones y exponentes relacionados con el reggaetón y la música urbana. Entre los artistas anunciados se encuentran: Ivy Queen

De La Ghetto

Baby Rasta & Gringo

Alexis & Fido

Kevin Roldán

Jory Boy

Trebol Clan

Aldo Ranks

Sir Speedy

Joysi Love

Impacto MC

Suppose & Cracker Jack

Pablito Mix

Natalia Barsotti

¿Cuánto cuestan los boletos para I Love Reggaeton 2027?

Para la presentación de Ciudad de México, los precios anunciados van de mil 410 a 3 mil 510 pesos, dependiendo de la localidad. Entre las opciones se encuentran: General B: $1,410

Grada Central: $1,600

Grada 1ra y 3ra Base: $1,720

General A: $1,970

Jardín Izquierdo y Derecho: $2,030

Standing VIP: $3,510

Los precios pueden variar debido a cargos adicionales por servicio. Los boletos se comercializan mediante Funticket, mientras que el sitio oficial del festival concentra la información de las diferentes ciudades que forman parte de la gira.