El grupo es parte de la programación especial de NPR Music dedicada a celebrar la música latina

Panteón Rococó está listo para llevar el ska mexicano a uno de los escenarios más reconocidos de la música internacional este jueves 1 de octubre. La agrupación originaria de la Ciudad de México forma parte de la edición 2026 de “El Tiny”, la programación especial de Tiny Desk con la que NPR Music celebra durante varias semanas a los sonidos y artistas latinoamericanos.

La participación representa un nuevo escaparate internacional para una banda que ha construido una trayectoria de décadas mezclando ska, rock, ritmos latinos y letras de contenido social. Esta vez, sin embargo, Panteón Rococó tendrá que llevar la energía que caracteriza sus presentaciones multitudinarias a un espacio completamente diferente: el pequeño escritorio de NPR Music, donde los artistas presentan versiones especialmente adaptadas de su repertorio.

Panteón Rococó está listo para llevar el ska mexicano al rincón de Tiny Desk / Especial

¿Cuándo se estrena el Tiny Desk de Panteón Rococó?

De acuerdo con la información disponible sobre el lanzamiento, la presentación de Panteón Rococó está prevista para este jueves 1 de octubre de 2026, como parte de las actividades musicales organizadas durante el Mes de la Herencia Hispana en Estados Unidos.

La participación de Panteón Rococó en “El Tiny” sí fue anunciada como parte de la programación de NPR Music, que comenzó el 15 de septiembre y se extenderá hasta el 15 de octubre. En esta edición también aparecen artistas como Los Tigres del Norte, Mon Laferte, Los Mirlos, Los Texmaniacs, Alex Ferreira, Draco Rosa, Melissa Aldana y Gonzalo Rubalcaba, entre otros.

La sesión de Panteón Rococó ya había sido grabada previamente, por lo que los seguidores únicamente esperaban su publicación. El formato permitirá observar una faceta distinta de la agrupación mexicana, alejada de los grandes escenarios, festivales y conciertos en los que normalmente desarrolla toda la potencia de su espectáculo.

La presentación de Panteón Rococó está prevista para este jueves 1 de octubre de 2026 / Especial

¿Dónde ver gratis el Tiny Desk de Panteón Rococó?

Los seguidores podrán buscar la presentación a través del canal oficial de NPR Music en YouTube, plataforma donde se publican los episodios de Tiny Desk y que permite reproducir los contenidos gratuitamente desde computadoras, teléfonos celulares, tabletas y televisores inteligentes con conexión a internet.

La ventaja es que no se requiere comprar un boleto para acceder a la presentación. Una vez publicado el episodio, también podrá reproducirse posteriormente, por lo que quienes no puedan verlo en el momento de su lanzamiento tendrán oportunidad de encontrar la sesión completa en las plataformas oficiales de NPR Music.

La presentación será a través del canal oficial de NPR Music en YouTube / Especial

¿Qué canciones tocará Panteón Rococó en Tiny Desk?

Una de las grandes incógnitas es el setlist elegido por la agrupación. Hasta ahora no se ha revelado oficialmente qué canciones formarán parte de la sesión, por lo que cualquier lista previa al estreno debe considerarse únicamente como una posibilidad y no como el repertorio confirmado.

Los Tiny Desk suelen obligar a los artistas a reconsiderar la manera en que presentan sus canciones debido al espacio reducido y a la naturaleza íntima del formato. En el caso de Panteón Rococó, esto abre la posibilidad de escuchar arreglos diferentes de algunas canciones que normalmente están acompañadas por la energía de miles de personas.

¿“La Carencia” podría sonar en el Tiny Desk?

Para muchos seguidores existe una canción prácticamente obligatoria: “La Carencia”, uno de los temas más identificados con Panteón Rococó y una pieza que durante años se ha convertido en uno de los momentos de mayor intensidad en sus conciertos.

También podrían tener espacio canciones como “La Noche Perfecta”, “Arréglame el Alma” y “Esta Noche”, particularmente si la banda decide combinar momentos más tranquilos con otros en los que conserve la esencia bailable que la caracteriza.