La Fiscalía de Coahuila informó que dos exalumnos fueron detenidos tras el hecho ocurrido en una secundaria del ejido La Unión

Una persona murió y tres más resultaron heridas tras un hecho violento registrado este jueves 1 de octubre en la Escuela Secundaria Número 13, ubicada en el ejido La Unión, en Torreón, Coahuila. La víctima mortal fue identificada por la Fiscalía General del Estado como la subdirectora del plantel, quien perdió la vida en el lugar.

De acuerdo con información preliminar proporcionada por las autoridades, entre las personas lesionadas se encuentran dos alumnos, uno de los cuales fue reportado inicialmente en estado grave. La condición médica de las personas heridas deberá establecerse mediante los dictámenes correspondientes, mientras continúan las investigaciones sobre lo ocurrido dentro de la escuela.

Después de que se emitió la alerta a los cuerpos de emergencia, elementos de seguridad detuvieron a dos jóvenes de 18 años, quienes, de acuerdo con la Fiscalía, son hermanos y exalumnos de la institución. Ambos fueron puestos a disposición del Ministerio Público, autoridad que deberá determinar su situación jurídica conforme avance la investigación.

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Investigación en secundaria para esclarecer lo ocurrido./especial

¿Qué se sabe hasta ahora del ataque en la escuela de Torreón?

El fiscal general de Coahuila, Federico Fernández Montañez, informó que las autoridades investigan la posible participación de los dos jóvenes detenidos. Sin embargo, su situación jurídica todavía debe ser determinada por el Ministerio Público, por lo que no existe una resolución judicial que establezca responsabilidad penal por los hechos.

La Fiscalía también investiga el posible móvil. De manera preliminar, el fiscal señaló que una de las líneas apunta a un posible conflicto de carácter emocional con integrantes del personal de la institución. Esta versión forma parte de las primeras declaraciones y deberá ser corroborada mediante las diligencias ministeriales correspondientes.

Las autoridades también analizan qué objetos fueron utilizados durante el hecho. Hasta el momento, el fiscal señaló que no se ha confirmado el uso de armas de fuego ni de un artefacto explosivo de gran magnitud. De manera preliminar, se ha mencionado el posible uso de armas blancas y objetos descritos como petardos, aunque serán los peritajes los que determinen qué ocurrió.

Fiscalía mantiene bajo resguardo la secundaria

Tras el hecho, la Escuela Secundaria Número 13 permanece bajo resguardo de las autoridades. Personal de la Policía de Investigación, junto con representantes de la Secretaría de Educación y de la Secretaría de Gobierno de Coahuila, participa en las diligencias realizadas dentro del plantel.

La Fiscalía deberá establecer mediante entrevistas, inspecciones y análisis periciales cómo ocurrieron los hechos, qué objetos fueron utilizados y cuál habría sido el motivo de la agresión. El fiscal también informó que participaría personalmente en las primeras entrevistas y trabajos relacionados con la investigación.

Por ahora, la información oficial disponible corresponde a una etapa inicial de las indagatorias. Los dos jóvenes permanecen a disposición de la autoridad ministerial y será esta instancia la que determine su situación jurídica. Hasta que exista una resolución de autoridad competente, no deben ser considerados culpables de los hechos investigados.