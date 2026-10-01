Jorge Kahwagi Macari falleció a los 58 años y dejó tras de sí un patrimonio cuyo valor total no ha sido confirmado públicamente / Especial

El sobrino del empresario forma parte de la nueva generación de la familia Kahwagi, pero hasta ahora no existe información pública que confirme el monto de la herencia ni quiénes serán los beneficiarios

Tras la muerte de Jorge Kahwagi Macari, ocurrida el pasado 30 de septiembre de 2026 a los 58 años, ha surgido interés por el destino de sus negocios, propiedades y patrimonio, así como por las personas que podrían formar parte de su sucesión.

Fernando Marón Kahwagi, sobrino de Jorge Kahwagi Macari, forma parte de la tercera generación de la familia y ha ocupado cargos en empresas familiares / Redes Sociales

Entre los nombres que han cobrado relevancia se encuentra Fernando Marón Kahwagi, sobrino del empresario y exlegislador, quien forma parte de la tercera generación de la familia y mantiene cargos corporativos relacionados con algunas de las compañías del grupo familiar.

Sin embargo, hasta ahora no existe información pública que confirme el valor total de la fortuna de Jorge Kahwagi Macari, la existencia de un testamento o una designación oficial de herederos. Por ello, tampoco es posible establecer cuánto dinero recibiría Fernando Marón Kahwagi.

¿De cuánto era la fortuna de Jorge Kahwagi Macari?

En internet circulan estimaciones que atribuyen a una persona llamada Jorge Kahwagi un patrimonio de entre 100 y 150 millones de dólares. También existen publicaciones que hablan de una fortuna de alrededor de 6 millones de dólares.

Fernando Marón Kahwagi y el investigador Gerardo A. Herrera Corral / Redes Sociales

No obstante, estas cantidades no han sido verificadas como correspondientes al patrimonio personal de Jorge Kahwagi Macari.

Los registros públicos disponibles muestran operaciones y contratos relacionados con empresas en las que participó, pero estos montos no permiten determinar cuánto dinero, propiedades, acciones o inversiones pertenecían personalmente al empresario al momento de su muerte.

Entre los datos registrados se encuentra una propuesta de 92 millones 86 mil 600 pesos presentada por Cosmocolor en 2023 para la producción de licencias de conducir en Jalisco.

Además, el consorcio integrado por Cosmocolor, Talleres Gráficos de México e Icards Solutions obtuvo en diciembre de 2025 un contrato del Instituto Nacional Electoral (INE) para fabricar credenciales para votar durante el periodo 2026-2031.

Kahwagi Macari también presidió el Consejo de Médica Londres, empresa que en 2008 firmó un contrato con la Lotería Nacional por 40 millones 346 mil 999 pesos.

La familia Kahwagi mantiene diversos negocios y propiedades, entre ellos actividades relacionadas con el sector inmobiliario y empresarial / Especial

Los negocios inmobiliarios en Tulum

Otra parte de las especulaciones sobre el patrimonio de Kahwagi Macari está relacionada con sus propiedades en Tulum, Quintana Roo.

Hasta el momento no se ha confirmado públicamente quiénes serán los beneficiarios de la sucesión de Jorge Kahwagi Macari / Visit México

Roberto Palazuelos, amigo del empresario, afirmó en el programa De Primera Mano que Kahwagi dedicó los últimos nueve años de su vida a realizar operaciones inmobiliarias en esa zona.

“Llegó a tener una fortuna en predios en Tulum, que pues ahí están”, declaró Palazuelos.

También aseguró que el empresario tenía inversiones en diferentes puntos de la zona y señaló que había adquirido una casa que posteriormente vendió en una operación favorable.

Sin embargo, Palazuelos no precisó la extensión, ubicación, valor comercial ni titularidad de los predios mencionados. Por ello, sus declaraciones permiten conocer parte de la actividad inmobiliaria que describió, pero no establecer el valor total de la posible herencia.

¿Quién es Fernando Marón Kahwagi?

Fernando Marón Kahwagi forma parte de la tercera generación de la familia Kahwagi y ha ocupado cargos corporativos vinculados con empresas familiares.

La sucesión de Jorge Kahwagi Macari podría involucrar distintos bienes, empresas y propiedades / Especial

Durante años apareció en el directorio de La Crónica de Hoy junto con Jorge Kahwagi Macari. En esa estructura, Jorge Kahwagi Gastine figuraba como presidente, mientras que Jorge Kahwagi Macari y Fernando Marón Kahwagi aparecían como vicepresidentes.

Jorge Kahwagi Macari también participó en Grupo Empresarial Periodístico S.A. de C.V., empresa vinculada con La Crónica de Hoy, donde se desempeñó como director corporativo, accionista y vicepresidente del Consejo de Administración junto con su sobrino desde 2021.

¿Fernando Marón Kahwagi será el heredero?

Por ahora, no se puede confirmar.

La familia de Jorge Kahwagi Macari no ha informado públicamente quién asumirá el control de sus negocios, propiedades o participaciones empresariales. Tampoco se ha dado a conocer si dejó un testamento o si ya comenzó formalmente un procedimiento sucesorio.

De acuerdo con la información pública disponible, Kahwagi Macari no tuvo hijos. Entre los familiares identificados se encuentran su madre, Sonja Macari Chalhub; sus hermanas, Sonja y Layla Kahwagi; y su sobrino Fernando Marón Kahwagi.

Esto no significa que Fernando sea automáticamente el heredero único ni que vaya a recibir una cantidad determinada.

La distribución de los bienes dependerá de los documentos sucesorios, los derechos que correspondan a cada familiar y las decisiones que eventualmente sean reconocidas dentro del proceso correspondiente.