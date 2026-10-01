No existe un “pago triple” universal y cada depósito depende del programa social o derecho laboral / Especial

Durante ese mes podrían coincidir distintos ingresos para algunas personas, entre ellos pensiones, aguinaldo y salario

Noviembre podría convertirse en un mes con ingresos adicionales para algunos adultos mayores en México, pero es importante aclarar desde el principio que no existe un “pago triple” generalizado que vaya a entregarse automáticamente a todas las personas de la tercera edad. La posibilidad de recibir tres recursos durante el mismo mes depende de la situación particular de cada beneficiario: si forma parte de un programa social, si cuenta con una pensión del IMSS o ISSSTE y, en algunos casos, si además continúa trabajando formalmente.

La combinación de estos recursos ha generado expectativa debido a que noviembre suele concentrar pagos de pensiones, aguinaldos y apoyos sociales. Sin embargo, cada uno tiene reglas diferentes y no todos los adultos mayores pueden acceder a los tres al mismo tiempo.

Noviembre podría ser un mes con ingresos adicionales para algunos adultos mayores / Especial

¿Qué adultos mayores podrían recibir tres ingresos?

Uno de los escenarios posibles corresponde a las personas inscritas en el Servicio de Vinculación Productiva del INAPAM, programa mediante el cual el Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores ayuda a vincular a personas de este sector con empresas interesadas en contratar trabajadores mayores. El programa no entrega directamente un salario, sino que funciona como enlace para incorporarlos a empleos formales.

Si la persona logra obtener un trabajo mediante este esquema, puede recibir un salario por su actividad laboral y las prestaciones correspondientes a la relación contractual que tenga con la empresa. En 2026, el salario mínimo general es de 315.04 pesos diarios, equivalente a aproximadamente 9 mil 582.47 pesos mensuales, aunque el ingreso real puede ser mayor dependiendo del puesto y las condiciones laborales.

Además, si el trabajador cumple con las condiciones establecidas por la empresa y la legislación laboral, podría recibir aguinaldo durante la temporada de fin de año. A este ingreso podría sumarse la Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores, siempre que también sea derechohabiente de dicho programa.

De esta manera, una persona adulta mayor que continúe trabajando formalmente podría coincidir en noviembre con salario, aguinaldo y Pensión Bienestar, aunque se trata de tres ingresos provenientes de fuentes distintas y no de un depósito extraordinario otorgado por una sola institución.

En noviembre suelen concentrarse pagos de pensiones, aguinaldos y apoyos sociales / Magnific

¿Cuánto paga la Pensión Bienestar a los adultos mayores?

Para 2026, la Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores entrega 6 mil 400 pesos bimestrales a sus derechohabientes. El pago correspondiente a septiembre-octubre se realizó durante septiembre mediante la Tarjeta del Bienestar.

El siguiente depósito corresponderá al bimestre noviembre-diciembre, pero al 1 de octubre de 2026 la Secretaría de Bienestar todavía no había publicado el calendario oficial de dispersión.

En años anteriores, este último pago del año se ha realizado durante noviembre de manera escalonada conforme a la letra inicial del primer apellido. Por ejemplo, durante 2025 se entregó entre el 3 y el 27 de noviembre.

No todas las personas podrían verse beneficiadas con los apoyos en noviembre / Magnific

¿Qué pasará con los pensionados del IMSS en noviembre?

En el caso del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), los pensionados reciben normalmente su mensualidad el primer día hábil de cada mes. Debido a que el 1 de noviembre de 2026 cae en domingo, el primer día hábil será el lunes 2 de noviembre, por lo que esa sería la fecha correspondiente conforme a la regla institucional de pago.

Además, algunos pensionados del IMSS tienen derecho a recibir aguinaldo durante noviembre. El Instituto establece que quienes cuentan con una pensión por Cesantía en Edad Avanzada o Vejez bajo la Ley del Seguro Social vigente hasta el 30 de junio de 1997, conocida comúnmente como Ley 73, reciben un aguinaldo anual equivalente a una mensualidad de la cuantía de su pensión, sin considerar asignaciones familiares ni ayudas asistenciales.

¿Todos los pensionados del IMSS reciben aguinaldo?

No. El propio IMSS aclara que el aguinaldo corresponde a determinadas pensiones de Cesantía en Edad Avanzada o Vejez bajo la Ley 73. Las pensiones otorgadas bajo el régimen posterior no necesariamente reciben este concepto.

Por ello, antes de contar con ese ingreso adicional es importante revisar bajo qué régimen fue otorgada la pensión. También debe considerarse que quienes reciben su pensión mediante una AFORE o aseguradora pueden estar sujetos a condiciones y calendarios diferentes, por lo que la fecha de depósito no necesariamente será idéntica para todos.

¿Qué pagos recibirán los pensionados del ISSSTE?

Para las personas pensionadas y jubiladas del ISSSTE, el calendario oficial 2026 ya establece algunos movimientos importantes durante noviembre.

El Instituto informó que la primera parte del aguinaldo será entregada durante la primera quincena de noviembre de 2026. Además, la pensión correspondiente a diciembre se depositará el 27 de noviembre.

La mensualidad correspondiente a noviembre, en cambio, está programada para depositarse desde el 29 de octubre, de acuerdo con el calendario oficial.

Por ello, durante noviembre algunos pensionados del ISSSTE podrán ver reflejados el aguinaldo y el pago adelantado correspondiente a diciembre, aunque estrictamente la pensión de noviembre habrá sido depositada desde finales de octubre.

¿Los pensionados del ISSSTE pueden recibir también Pensión Bienestar?

Sí, siempre que cumplan con los requisitos establecidos para la Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores.

La Pensión Bienestar es independiente de las pensiones contributivas del IMSS o ISSSTE, por lo que una persona puede ser pensionada de uno de estos institutos y al mismo tiempo ser beneficiaria del programa federal, siempre que cumpla con la edad y demás requisitos correspondientes.

De esta manera, un pensionado del ISSSTE podría recibir en un periodo cercano aguinaldo, pensión y Pensión Bienestar, aunque nuevamente no se trata de un “pago triple” creado especialmente para noviembre.

¿Cuándo llegará el pago de Bienestar de noviembre-diciembre?

Hasta ahora, la Secretaría de Bienestar no ha publicado el calendario oficial del último bimestre de 2026. El pago anterior, correspondiente a septiembre-octubre, se realizó del 1 al 25 de septiembre y benefició a adultos mayores, mujeres, personas con discapacidad y otros derechohabientes.

Si se mantiene la dinámica habitual, el pago de noviembre-diciembre será el último depósito bimestral del año para las personas adultas mayores.