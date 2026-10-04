Pipa se queda sin control y termina dentro de panadería en Iztapalapa

El conductor habría perdido el control de la unidad luego de quedarse dormido al volante; el accidente dejó daños materiales y no se reportaron personas lesionadas

Una pipa de agua terminó impactándose contra una sucursal de la Panadería La Esperanza durante la madrugada de este domingo en la alcaldía Iztapalapa, Ciudad de México.

El accidente ocurrió en el cruce de Calzada Ermita Iztapalapa y avenida Tláhuac, en el cruce de Eje 8 Sur Ermita Iztapalapa y avenida Tláhuac, donde el tráiler número 70, atravesó parte del camellón y terminó contra el establecimiento, provocando daños principalmente en el área de rosticería.

Una pipa de agua se impactó contra una sucursal de la Panadería La Esperanza en Iztapalapa./@jose_becerril

Conductor se queda dormido al volante

De acuerdo con los primeros reportes, el conductor de la pipa habría señalado que se quedó dormido mientras manejaba, por lo que perdió el control de la unidad y continuó su trayectoria hasta impactarse contra la panadería.

El hombre resultó con algunos golpes y fue llevado ante el Ministerio Público para responder por los daños ocasionados. La versión sobre cómo ocurrió el accidente corresponde a los primeros reportes y deberá ser determinada por las autoridades.

El accidente ocurrió durante la madrugada de este 4 de octubre./@unonoticias

Provoca daños en la Panadería La Esperanza

La fuerza del impacto alcanzó el área donde se encontraba la rosticería de la panadería, ocasionando daños visibles tanto en la fachada como en parte del establecimiento.

Elementos de Bomberos de la Ciudad de México y personal de emergencias acudieron al lugar para realizar las labores correspondientes y retirar la unidad. De acuerdo con los reportes disponibles, no hubo personas lesionadas debido al accidente.