Una pipa de combustible habría impactado a nueve vehículos y dos motocicletas que se encontraban detenidos por el tráfico en Ecatepec

Un choque múltiple en la autopista México-Pachuca dejó una persona muerta y al menos 16 heridas durante la mañana de este jueves 1 de octubre. El accidente ocurrió a la altura del kilómetro 15, frente al frontón de la colonia Hank González, en Ecatepec, Estado de México, en dirección hacia la Ciudad de México.

De acuerdo con la información reportada por La Jornada, en el accidente estuvieron involucrados nueve vehículos particulares y dos motocicletas. Una pipa que transportaba combustible habría impactado a las unidades que permanecían detenidas debido al tráfico que se registra en dirección a la capital.

El conductor de una de las motocicletas, con placas 94KJF3, murió en el lugar. Según el reporte, su cuerpo quedó debajo de la unidad pesada después del impacto. Personal de emergencia acudió al sitio para atender a las personas afectadas y realizar las labores de rescate.

El choque ocurrió a la altura del la autopista México-Pachuca./especial

¿Cómo ocurrió el choque en la México-Pachuca?

La información disponible señala que la pipa habría circulado a exceso de velocidad antes de impactar contra los vehículos que se encontraban detenidos. Sin embargo, serán las autoridades encargadas de la investigación las que deberán establecer las circunstancias y posibles responsabilidades relacionadas con el accidente.

Uno de los afectados relató que los vehículos estaban detenidos cuando escucharon un rechinido y observaron cómo la pipa comenzó a impactar a las unidades. Según su testimonio, el conductor habría cruzado hacia el otro sentido de la autopista y posteriormente se habría retirado del lugar. Otro de los involucrados contó que inicialmente pensó que el fuerte ruido correspondía a un neumático que había estallado. Después observó que una pipa había golpeado varios automóviles que permanecían detenidos por el tránsito.

Al menos 16 personas resultaron heridas

Los cuerpos de emergencia atendieron a al menos 16 personas lesionadas, algunas de las cuales fueron trasladadas a hospitales de la zona para recibir atención médica. La información proporcionada en el reporte no especifica el estado de salud de cada una de las personas heridas.

Al lugar llegaron bomberos y personal de Protección Civil de Ecatepec y municipios cercanos, además de elementos de la Cruz Roja, policías municipales y estatales y personal de la Guardia Nacional. Los equipos de emergencia trabajaron en la atención de los lesionados y en las labores relacionadas con el accidente.

Debido a la magnitud del choque, la autopista México-Pachuca permaneció cerrada a la circulación mientras se realizaban las labores de emergencia y se retiraban las unidades involucradas. La afectación ocurrió en dirección hacia la Ciudad de México, uno de los sentidos con mayor carga vehicular durante la mañana.

Fiscalía investiga el accidente

Personal de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) acudió al lugar para realizar el levantamiento del cuerpo de la persona fallecida y comenzar con las diligencias correspondientes. La investigación tendrá que determinar cómo ocurrió el choque, las condiciones en las que circulaba la pipa y las circunstancias que llevaron a la colisión con los vehículos y motocicletas. Por ahora, los señalamientos sobre la velocidad de la unidad y la supuesta huida de su conductor corresponden a la información recogida en el lugar y a testimonios de personas involucradas.

Mientras avanzaban las labores de emergencia, las autoridades mantuvieron presencia en la zona para atender el accidente y realizar las diligencias necesarias. La investigación de la Fiscalía será la que permita establecer las responsabilidades correspondientes por la muerte y las lesiones ocasionadas en este choque múltiple.