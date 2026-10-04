La presentación de El Bogueto en Coscomatepec, Veracruz, terminó antes de lo previsto luego de un momento de tensión con uno de los asistentes. El incidente quedó registrado en videos que posteriormente fueron difundidos en redes sociales.
¿El Bogueto se subirá al ring? Esto dijo sobre una posible pelea contra El Malilla
En las imágenes se observa al cantante lanzar agua hacia el público y, momentos después, recibir de vuelta el líquido por parte de un fan. Tras el intercambio, el artista reaccionó molesto y decidió retirarse del escenario.
El intercambio de agua terminó con el show
De acuerdo con los reportes y videos difundidos, el momento ocurrió mientras El Bogueto se encontraba realizando su presentación en la Fiesta Cívica de Coscomatepec 2026.
Luego de la respuesta del asistente, el cantante habría reclamado desde el escenario y posteriormente dio por terminada su participación. Parte del público manifestó su desconcierto ante la salida anticipada.
Asistentes reclaman por el costo del evento
La situación también generó comentarios entre quienes acudieron al espectáculo. En redes sociales, algunos asistentes señalaron que habrían pagado alrededor de 300 pesos para ver al cantante y cuestionaron que la presentación terminara antes de lo esperado.
Por ahora, tampoco se ha informado sobre reembolsos para los asistentes. Mientras tanto, los videos del momento continúan circulando y han generado distintas reacciones sobre el intercambio entre el artista y el fan.