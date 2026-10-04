El Bogueto abandona presentación en Veracruz tras altercado con una fan

El cantante tuvo un intercambio de agua con una asistente durante su show en Coscomatepec y posteriormente dejó el escenario; asistentes señalaron que habían pagado alrededor de 300 pesos por verlo

La presentación de El Bogueto en Coscomatepec, Veracruz, terminó antes de lo previsto luego de un momento de tensión con uno de los asistentes. El incidente quedó registrado en videos que posteriormente fueron difundidos en redes sociales.

En las imágenes se observa al cantante lanzar agua hacia el público y, momentos después, recibir de vuelta el líquido por parte de un fan. Tras el intercambio, el artista reaccionó molesto y decidió retirarse del escenario.

1. El Bogueto suspendió su presentación en Coscomatepec, Veracruz./@isa_figueroa

El intercambio de agua terminó con el show

De acuerdo con los reportes y videos difundidos, el momento ocurrió mientras El Bogueto se encontraba realizando su presentación en la Fiesta Cívica de Coscomatepec 2026.

Luego de la respuesta del asistente, el cantante habría reclamado desde el escenario y posteriormente dio por terminada su participación. Parte del público manifestó su desconcierto ante la salida anticipada.

El cantante protagonizó un intercambio de agua con un asistente durante el espectáculo./@elbogueto

Asistentes reclaman por el costo del evento

La situación también generó comentarios entre quienes acudieron al espectáculo. En redes sociales, algunos asistentes señalaron que habrían pagado alrededor de 300 pesos para ver al cantante y cuestionaron que la presentación terminara antes de lo esperado.