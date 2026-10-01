¿Quién era Nery Edith? La subdirectora de secundaria de Torreón que murió tras ataque

Nery Edith tenía 56 años y se desempeñaba como subdirectora de una secundaria de Torreón. / RS

Nery Edith tenía 56 años y formaba parte de la comunidad educativa de la Secundaria General No. 13, donde se desempeñaba como subdirectora

Nery Edith Narváez González, de 56 años, era subdirectora de la Secundaria General Número 13 del ejido La Unión, en Torreón, Coahuila, plantel donde este jueves se registró una agresión que terminó con su vida. La docente era integrante de la comunidad educativa de la institución y, tras darse a conocer su fallecimiento, compañeros, alumnos y exalumnos expresaron mensajes de despedida y reconocimiento a su labor.

Su nombre quedó ligado a uno de los hechos que este jueves conmocionaron a la comunidad escolar de Torreón, luego de que dos hermanos de 18 años, identificados como exalumnos del plantel, fueran detenidos como presuntos responsables de la agresión.

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¿Quién era Nery Edith?

Nery Edith Narváez González tenía 56 años y trabajaba como subdirectora de la Secundaria General Número 13, ubicada en el ejido La Unión. Además de ocupar un cargo directivo dentro de la escuela, Edith era reconocida por integrantes de la comunidad educativa que compartieron mensajes de condolencias después de conocer la noticia de su muerte.

Su trabajo como subdirectora la colocaba entre las autoridades responsables de acompañar la operación cotidiana del plantel y mantener contacto con estudiantes, profesores y padres de familia.

¿Qué le pasó a la subdirectora de la secundaria de Torreón?

La mañana de este jueves se registró una agresión dentro de la Secundaria General Número 13. De acuerdo con información de la Fiscalía General del Estado de Coahuila, dos jóvenes de 18 años, identificados como "Los Cuates", quienes anteriormente estudiaron en la escuela, fueron detenidos después de los hechos.

Las autoridades indicaron que durante el ataque se utilizaron armas blancas y petardos. La agresión dejó a varias personas lesionadas y provocó la movilización de cuerpos de emergencia y seguridad. Nery Edith murió como consecuencia de la agresión.

Nery Edith dedicó parte de su trayectoria profesional al ámbito educativo en Torreón. / Especial

¿Qué se sabe de los exalumnos detenidos?

La Fiscalía informó que los dos detenidos son hermanos de 18 años y exalumnos de la secundaria. Ambos fueron puestos a disposición de las autoridades, mientras continúa la investigación para establecer qué ocurrió y cuál fue el motivo de la agresión.