El fuerte estallido ocurrió durante la madrugada de este jueves 1 de octubre frente a la Alameda Central; no hay lesionados

Un fuerte estruendo rompió la tranquilidad del Centro Histórico de la Ciudad de México durante las primeras horas de este jueves 1 de octubre, luego de registrarse una explosión en un inmueble ubicado en Avenida Juárez número 60, frente a la Alameda Central y a unas cuadras del Palacio de Bellas Artes. El incidente movilizó a elementos del Heroico Cuerpo de Bomberos, Protección Civil, policías capitalinos y personal especializado para controlar la emergencia y revisar las condiciones del edificio.

El inmueble afectado es conocido como Edificio Juárez y alberga oficinas del Congreso de la Ciudad de México. Los primeros reportes oficiales indican que el estallido se produjo en un transformador eléctrico localizado en la planta baja, provocando daños en cristalería, aluminio, acabados y parte de la fachada. A pesar de lo aparatoso de las imágenes, las autoridades informaron que no hubo personas lesionadas ni daños estructurales.

Podría interesarte Contra Explosión en Álvaro Obregón deja 2 muertos y 14 heridos; revelan nombres y hospitales

La explosión se registró en un inmueble ubicado en Avenida Juárez número 60 / Especial

VIDEO capta momento de la explosión en Avenida Juárez

La explosión quedó registrada por cámaras ubicadas en la zona. En las imágenes difundidas por Webcams de México se observa un intenso destello seguido del estallido frente a la Alameda Central; incluso se aprecia cómo algunas luminarias de la zona se apagan momentáneamente después de la detonación.

El incidente ocurrió alrededor de las 5:41 horas, cuando la actividad en esta zona del Centro Histórico todavía era reducida. Dos personas se encontraban dentro del inmueble al momento de la emergencia y lograron salir sin lesiones, mientras los servicios de emergencia acordonaron el área para comenzar con los trabajos de mitigación de riesgos.

Los primeros reportes oficiales indican que el estallido se produjo en un transformador / Especial

¿Qué provocó la explosión cerca de Bellas Artes?

Los reportes de los cuerpos de emergencia señalan que el incidente ocurrió en un transformador de 150 kVA ubicado en la planta baja. Tras la explosión se produjo un incendio que fue atendido por elementos del Heroico Cuerpo de Bomberos, mientras personal de la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil realizó labores de ventilación y revisión del inmueble.

La titular de la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC), Myriam Urzúa, acudió personalmente al lugar para coordinar las acciones de los equipos de emergencia. En tanto, personal de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) comenzó la revisión de las instalaciones eléctricas y el cableado para descartar riesgos adicionales y determinar las acciones necesarias para restablecer el servicio.

Las imágenes tomadas después del estallido permiten observar la magnitud de los daños materiales. Varios cristales quedaron destrozados y hubo afectaciones en acabados, elementos de aluminio y la fachada del inmueble, además de daños en un puesto ubicado frente al edificio. Sin embargo, las primeras revisiones descartaron afectaciones estructurales de consideración.

La explosión quedó registrada por cámaras ubicadas en la zona e iluminó toda la Alameda Central / Especial

Cierran Avenida Juárez tras explosión

La emergencia también provocó afectaciones importantes a la circulación en el Centro Histórico. Policías capitalinos realizaron un corte en Avenida Juárez desde Balderas mientras bomberos y personal de Protección Civil trabajaban a la altura del inmueble afectado.

Las restricciones permitieron que los vehículos de emergencia trabajaran en la zona y que se retiraran restos de vidrios y otros materiales que quedaron sobre la vía pública después de la explosión. El cierre ocurrió en una de las principales conexiones hacia el Eje Central Lázaro Cárdenas, por lo que las autoridades pidieron utilizar rutas alternas mientras continuaban las labores.

¿Hubo daños estructurales tras la explosión?

A pesar de la fuerza del estallido y de los daños visibles en la fachada, las autoridades descartaron inicialmente daños estructurales en el edificio. Las afectaciones se concentraron principalmente en acabados, cristalería, aluminio y otros elementos del inmueble.

Personal especializado continuó con la evaluación del lugar después de que los bomberos controlaron el fuego. El inmueble cuenta además con valor patrimonial, por lo que su revisión resulta necesaria antes de determinar las acciones de reparación que deberán realizarse.