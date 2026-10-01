VIDEO: Niño queda colgado de rueda de la fortuna en la Feria de Torreón

El momento en que el menor quedó suspendido fue captado en video y difundido en redes sociales. / RS

El menor ingresó por una zona de salida y terminó sujetándose de una de las canastillas mientras la atracción estaba en movimiento

Un niño quedó suspendido de una de las canastillas de la rueda de la fortuna de la Feria de Torreón, durante los primeros minutos de este jueves 1 de octubre. El menor ingresó por una zona de salida y, al sujetarse de la estructura, comenzó a elevarse mientras el juego seguía en movimiento.

El operador se percató de la situación y detuvo la atracción para que el menor pudiera ser rescatado con apoyo de personal del lugar y algunos asistentes. El niño fue puesto a salvo y no se reportaron personas lesionadas.

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¿Cómo terminó el niño suspendido de la rueda de la fortuna?

De acuerdo con Protección Civil, el incidente ocurrió alrededor de las 00:30 horas. El menor se encontraba afuera de la atracción junto con su padre y otro familiar, mientras su madre y otros integrantes de la familia habían abordado la rueda de la fortuna.

En un momento, el niño se dirigió hacia la parte posterior del juego, correspondiente a una zona de salida, e ingresó por un punto que no estaba destinado para el acceso de usuarios.

Después, subió por la parte exterior de la estructura y se sujetó de una de las canastillas. Debido al movimiento de la rueda, comenzó a elevarse hasta quedar suspendido a varios metros del suelo.

El menor quedó suspendido de una de las canastillas de la rueda de la fortuna en la Feria de Torreón. / RS

Operadores detuvieron el juego

Al detectar lo que ocurría, el operador realizó una parada de emergencia y, junto con sus auxiliares, llevó a cabo las maniobras para controlar el movimiento de la atracción y ayudar al menor.

Protección Civil explicó que la rueda no se detuvo de manera instantánea debido a su sistema de desaceleración, por lo que la canastilla avanzó una corta distancia antes de quedar completamente detenida.

Protección Civil descarta una falla mecánica

Tras conocer el video que comenzó a circular en redes sociales, la Coordinación Regional Laguna de Protección Civil estableció comunicación con los responsables de los juegos mecánicos. Con la información recabada hasta el momento, la autoridad descartó que el incidente haya sido provocado por una falla mecánica o una operación incorrecta de la atracción.