El motociclista cayó desde el Puente Zaragoza hasta el cauce del Río Santa Catarina. / RS

El hombre de 30 años, cayó desde una altura cercana a 15 metros y fue localizado consciente, aunque con múltiples lesiones

Un motociclista cayó desde el Puente Zaragoza hasta el cauce del Río Santa Catarina, en Monterrey, Nuevo León, durante la tarde del miércoles 30 de septiembre. El hombre, identificado como David, de 30 años, fue localizado por rescatistas y trasladado a un hospital debido a las lesiones que presentó.

El accidente ocurrió alrededor de las 16:19 horas, en la zona de avenida Morones Prieto y San Luis Potosí, en la colonia Independencia. De acuerdo con los primeros reportes, el motociclista habría impactado contra la estructura del puente antes de caer al río.

Podría interesarte Contra VIDEO: Niño queda colgado de rueda de la fortuna en la Feria de Torreón

¿Cómo cayó el motociclista al Río Santa Catarina?

Tras el accidente, la motocicleta quedó en la zona de la bajada del Puente Zaragoza hacia Morones Prieto, mientras el conductor terminó en el cauce del río, aproximadamente 15 metros por debajo del puente.

Elementos de Protección Civil de Monterrey y Cruz Roja acudieron al sitio para localizar al hombre y realizar las maniobras necesarias para extraerlo del lugar. Los rescatistas encontraron a David consciente, aunque presentaba alteración en su estado de conciencia, dolor intenso y múltiples lesiones derivadas de la caída.

Rescatistas extraen al hombre del cauce

Luego de realizar las maniobras de rescate, el motociclista fue llevado hasta una zona segura, donde recibió atención de paramédicos de la Cruz Roja. Posteriormente, fue trasladado al Hospital General de Zona No. 21 del IMSS para recibir atención médica especializada. Hasta el momento de los reportes consultados, no se había informado públicamente la evolución de su estado de salud.

La motocicleta quedó a disposición de las autoridades de Movilidad de Monterrey, mientras Tránsito realizó las diligencias correspondientes para determinar cómo ocurrió el accidente.