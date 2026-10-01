Bebés recién nacidos murieron en una unidad neonatal del IMSS en Guadalajara; autoridades investigan posibles infecciones en el hospital

Tres recién nacidos murieron en la Unidad de Cuidados Intensivos Neonatales (UCIN) del Hospital de Gineco-Obstetricia del Centro Médico Nacional de Occidente del IMSS, en Guadalajara, Jalisco. Los casos fueron reportados mientras las autoridades mantienen una revisión clínica y epidemiológica para conocer las circunstancias de cada fallecimiento.

Autoridades sanitarias revisan posibles infecciones hospitalarias / Licencia CC

Este caso también llegó a la Fiscalía General de la República (FGR), luego de que un abogado presentara una denuncia colectiva en representación de familias afectadas. La investigación busca determinar qué ocurrió con los recién nacidos y si existieron responsabilidades relacionadas con su atención dentro de la unidad médica.

Autoridades investigan posibles infecciones

Entre los estudios realizados aparecen microorganismos como Klebsiella pneumoniae y Candida albicans, identificados en algunos de los casos. Sin embargo, la presencia de estos microorganismos no permite establecer por sí misma que hayan provocado directamente los fallecimientos; las autoridades todavía analizan los resultados médicos y de laboratorio.

La FGR investiga las causas de los fallecimientos / Licencia CC

El IMSS y la Secretaría de Salud informaron que un equipo nacional de especialistas, con participación de expertos externos, realiza una revisión integral de la unidad neonatal. También se reforzaron acciones de limpieza, desinfección, toma de cultivos, vigilancia epidemiológica y control de infecciones dentro del hospital.

Familias exigen esclarecer los hechos

Los familiares han presentado quejas ante el IMSS y buscan que las investigaciones establezcan con precisión las condiciones en las que fueron atendidos los recién nacidos. Uno de los casos documentados corresponde a Anthony Jaziel, quien nació en junio y permaneció 21 días en el hospital antes de fallecer el 7 de julio.