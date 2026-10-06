Un enfrentamiento registrado en Nueva Colonia Hindú sorprendió a estudiantes, docentes y padres de familia; autoridades desplegaron un operativo y localizaron a dos hombres sin vida

El sonido de los disparos obligó a suspender por momentos la rutina escolar en Nueva Colonia Hindú, Tecate, donde estudiantes y maestros tuvieron que resguardarse mientras afuera se desarrollaba un enfrentamiento armado. El ataque ocurrió alrededor de las 08:45 horas del martes 29 de septiembre de 2026, cuando sujetos que viajaban en un Chrysler 300 y una camioneta Cadillac intercambiaron disparos en calles próximas a varios planteles.

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La emergencia alcanzó principalmente a la Telesecundaria #3 Libertadores y al Preescolar Fernando Montes de Oca. Ante las detonaciones, los profesores activaron los protocolos de seguridad y pidieron a los alumnos permanecer en el suelo dentro de los salones. En el caso del preescolar, algunos padres buscaron refugio con sus hijos en casas cercanas, mientras otros permanecieron dentro de los vehículos en los que habían llegado.

La situación también generó medidas de protección en un plantel del CECyTE, donde estudiantes y trabajadores permanecieron bajo resguardo hasta que cesaron los disparos. Después del enfrentamiento, testigos observaron un vehículo abandonado a corta distancia de las escuelas, con múltiples impactos de bala y rastros de sangre.

¿Qué dejaron las autoridades tras revisar la zona?

Corporaciones municipales, estatales y federales desplegaron un operativo en la comunidad una vez que se recibió el reporte. Para cuando los agentes llegaron, la balacera ya había terminado. Durante la inspección fue localizado en la vía pública el cuerpo de un hombre que presentaba más de 30 impactos de bala, presuntamente producidos por armas de alto calibre, entre ellas fusiles AK-47 y AR-15, de acuerdo con información difundida por Zeta.

Fuentes de las Mesas de Seguridad citadas por ese medio identificaron al fallecido como Marco Antonio Salceda, alias ‘El Many’, señalado como presunto integrante del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) con operaciones en Tecate y Nueva Colonia Hindú. La misma investigación atribuye a Salceda y a Ricardo López, alias ‘El Chicho’, más de 30 homicidios y alrededor de 20 desapariciones durante 2026; esos señalamientos corresponden a fuentes de seguridad y no a una sentencia judicial.

Alumnos de distintos planteles fueron resguardados mientras hombres armados se enfrentaban en calles cercanas./ X: @El4toPODERmx

Horas después, peritos localizaron a un segundo hombre sin vida en el patio de una vivienda próxima al lugar del enfrentamiento. La víctima, de entre 50 y 55 años y cuya identidad no había sido establecida, presentaba lesiones por arma de fuego en cabeza, cuello y clavícula. En esa zona fueron asegurados 68 casquillos de calibres 7.62×39, .223 y 9 milímetros.

Detenciones y disputa criminal detrás de la violencia en Tecate

Las investigaciones posteriores derivaron en varios aseguramientos. Un adolescente de 15 años fue interceptado cuando presuntamente intentaba escapar a pie después de abandonar el Chrysler 300, mientras que otros tres hombres fueron detenidos en distintos puntos de la delegación. Durante otro operativo realizado esa misma tarde en el fraccionamiento Hacienda, conocido como San Pablo, fueron detenidas Yamileth Santamaría y Amayrani Cortez por presuntos delitos relacionados con narcomenudeo.

Una investigación de Zeta vincula el ataque con la disputa territorial entre grupos relacionados con el Cártel de Sinaloa y el CJNG. El medio menciona además a las llamadas Fuerzas Especiales del Ranchero, una célula que respondería a Franklin Ernesto Huezo Hernández, alias ‘El Ranchero’, como parte de la confrontación que se mantiene en Tecate desde finales de 2025.