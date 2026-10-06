¿Por qué retuvieron a una bebé nacida en casa? Esto dice la ley sobre los partos domiciliarios

Una prueba genética permitió confirmar la filiación materna de la bebé y posteriormente fue entregada a su madre / Redes Sociales

Una familia triqui denunció que su recién nacida permaneció siete días en un hospital de CDMX después de que sus padres no pudieron presentar un certificado de alumbramiento. El caso abrió dudas sobre la legalidad de los partos en casa y el registro de los bebés

Una bebé nacida en casa permaneció durante siete días en el Hospital Pediátrico de Peralvillo, en la Ciudad de México, después de que sus padres acudieron a una institución médica y no pudieron presentar un certificado de alumbramiento.

La bebé de una pareja triqui permaneció siete días en un hospital de CDMX después de que sus padres no presentaron un certificado de alumbramiento / Redes Sociales

El caso corresponde a una pareja de la comunidad triqui, Gabino Santiago y Laura Ramírez, quienes denunciaron que las autoridades no les permitían llevar a su hija a casa debido a que no contaban con la documentación necesaria para acreditar de inmediato el nacimiento.

La menor finalmente fue entregada a su madre después de que se confirmó la filiación materna mediante pruebas genéticas. La situación generó cuestionamientos por parte de la familia sobre el trato recibido y abrió una duda: ¿es ilegal que una mujer dé a luz en su casa?

¿Qué pasó con la bebé de la familia triqui?

Laura Ramírez dio a luz a su hija el 24 de septiembre de 2026, alrededor de las 20:59 horas, en su domicilio. El nacimiento ocurrió de manera imprevista y la mujer recibió apoyo de una partera.

Tres días después, el 27 de septiembre, Laura y su pareja acudieron con la recién nacida a un centro médico para realizarle el tamiz neonatal. Al no presentar el certificado de alumbramiento, el personal notificó a la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México.

La bebé fue llevada al Hospital Pediátrico de Peralvillo, donde permaneció durante siete días. De acuerdo con la familia, aunque a Laura se le permitió amamantar a su hija, no podían llevársela a casa.

Los padres denunciaron haber recibido un trato que consideraron indigno y señalaron que existió discriminación por pertenecer a la comunidad triqui.

La Fiscalía capitalina informó que la intervención tuvo como finalidad salvaguardar el interés superior de la niñez y el derecho a la identidad ante la falta de documentación inicial.

Laura Ramírez dio a luz a su hija en su domicilio el pasado 24 de septiembre de 2026, con apoyo de una partera / Redes Sociales

El 4 de octubre, un dictamen pericial en genética confirmó la filiación materna. Después de ello, la Procuraduría de Protección de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes del DIF CDMX reintegró a la menor con su madre y brindó acompañamiento para su registro.

Entonces, ¿dar a luz en casa es ilegal?

No. Un parto en casa no es, por sí mismo, un delito en México.

Que el nacimiento ocurra en un domicilio y no dentro de un hospital no significa que la madre esté cometiendo una conducta delictiva.

El problema puede aparecer posteriormente cuando no existe la documentación necesaria para acreditar el nacimiento del bebé. En estos casos, el documento que permite comprobar oficialmente el nacimiento es el Certificado de Alumbramiento o Nacimiento, que se expide conforme a los criterios establecidos por la Secretaría de Salud.

Dar a luz en casa no es un delito por sí mismo, aunque la falta de documentación puede complicar el registro del recién nacido / Gemini

Este documento no debe confundirse con el Acta de Nacimiento. El certificado pertenece al ámbito sanitario y acredita las circunstancias del nacimiento; posteriormente, el Registro Civil expide el acta, mediante la cual se reconoce jurídicamente la identidad de la persona.

¿Qué hacer si el bebé nació en casa y no tiene certificado?

Cuando el nacimiento ocurre fuera de una institución médica, existen procedimientos para determinar cómo debe emitirse el certificado, dependiendo de las circunstancias del nacimiento y de la atención que posteriormente recibieron la madre o el bebé.

Por ello, si el parto ocurrió en casa y no se obtuvo el certificado en ese momento, la familia debe acudir a una institución de salud y al Registro Civil para conocer el procedimiento correspondiente.

En la Ciudad de México, si no se cuenta con el certificado de nacimiento, el Registro Civil contempla la posibilidad de presentar una denuncia digital o escrita ante la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, en la que se expliquen las circunstancias del nacimiento y el motivo por el que no se cuenta con el documento.

¿Cómo se registra a un bebé nacido en casa en CDMX?

Para el registro ordinario de un bebé de 0 a 6 meses, el trámite puede realizarse desde el día de su nacimiento y hasta un día antes de que cumpla seis meses.

Entre los requisitos se encuentran:

Identificación oficial de la persona que solicita el registro.

Certificado de nacimiento expedido en el formato autorizado por la Secretaría de Salud.

Si no se cuenta con el certificado, presentar una denuncia digital o escrita ante la Fiscalía General de Justicia de la CDMX.

Acta de nacimiento de los padres o, en su caso, acta de matrimonio.

Presentar al bebé ante el Registro Civil.

Para establecer la filiación materna y paterna, ambos padres deben comparecer.

El trámite es gratuito.

En CDMX, cuando no se cuenta con el certificado de nacimiento, puede presentarse una denuncia ante la Fiscalía para continuar con el proceso de registro / Gemini

¿Qué pasó finalmente con la familia?

Después de que se confirmó la filiación materna, la bebé fue reintegrada con su madre. La familia posteriormente presentó una denuncia formal contra funcionarios del hospital y de la Fiscalía por el trato que, según señalaron, recibieron durante el proceso.

Los padres también exigieron una disculpa pública, garantías de no repetición y acciones de concientización sobre la diversidad cultural y el parto domiciliario como una práctica común de los pueblos originarios.