VIDEO | Ataque armado en Valle de Santiago deja dos hombres muertos en pleno centro

El ataque armado ocurrió en pleno centro de Valle de Santiago, Guanajuato / Especial

Un ataque armado registrado en el centro de Valle de Santiago, Guanajuato, dejó dos hombres muertos; el momento de la agresión quedó captado por una cámara de seguridad

La tarde del viernes 2 de octubre se registró un ataque armado en pleno centro de Valle de Santiago, Guanajuato, que dejó como saldo preliminar dos hombres muertos.

Una cámara de seguridad captó el momento de la agresión contra los dos hombres / Captura de pantalla

Los hechos ocurrieron en el cruce de las calles Democracia y Libertad, donde las víctimas viajaban a bordo de un Volkswagen Jetta negro. El momento de la agresión quedó registrado por una cámara de seguridad y posteriormente las imágenes fueron difundidas en redes sociales.

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¿Cómo ocurrió el ataque en Valle de Santiago?

En el video se observa cómo el automóvil negro circula por la zona y termina impactándose contra otros vehículos. Posteriormente, dos hombres que portaban armas largas se aproximan a la unidad y realizan varios disparos contra sus ocupantes.

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Después de la agresión, los presuntos responsables abordan una camioneta negra que aparentemente los esperaba en el lugar. De acuerdo con las imágenes difundidas, posteriormente regresan a la zona y realizan más detonaciones contra el vehículo.

Tras el ataque, los dos hombres que se encontraban dentro del Jetta perdieron la vida.

Los presuntos agresores se aproximaron al vehículo y realizaron varios disparos / Captura de pantalla

Autoridades investigan el doble homicidio

Elementos de seguridad y paramédicos acudieron al lugar después de recibir los reportes sobre la agresión. Al revisar el automóvil, confirmaron que dos personas habían perdido la vida.

La zona fue acordonada mientras se realizaban las diligencias correspondientes y se recababan indicios para esclarecer lo ocurrido.

Hasta el momento, las autoridades no han dado a conocer la identidad de las víctimas ni se han reportado personas detenidas por estos hechos.

Autoridades acordonaron la zona para realizar las investigaciones correspondientes tras la agresión / Captura de pantalla