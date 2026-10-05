La tarde del viernes 2 de octubre se registró un ataque armado en pleno centro de Valle de Santiago, Guanajuato, que dejó como saldo preliminar dos hombres muertos.
Los hechos ocurrieron en el cruce de las calles Democracia y Libertad, donde las víctimas viajaban a bordo de un Volkswagen Jetta negro. El momento de la agresión quedó registrado por una cámara de seguridad y posteriormente las imágenes fueron difundidas en redes sociales.
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¿Cómo ocurrió el ataque en Valle de Santiago?
En el video se observa cómo el automóvil negro circula por la zona y termina impactándose contra otros vehículos. Posteriormente, dos hombres que portaban armas largas se aproximan a la unidad y realizan varios disparos contra sus ocupantes.
Después de la agresión, los presuntos responsables abordan una camioneta negra que aparentemente los esperaba en el lugar. De acuerdo con las imágenes difundidas, posteriormente regresan a la zona y realizan más detonaciones contra el vehículo.
Tras el ataque, los dos hombres que se encontraban dentro del Jetta perdieron la vida.
Autoridades investigan el doble homicidio
Elementos de seguridad y paramédicos acudieron al lugar después de recibir los reportes sobre la agresión. Al revisar el automóvil, confirmaron que dos personas habían perdido la vida.
La zona fue acordonada mientras se realizaban las diligencias correspondientes y se recababan indicios para esclarecer lo ocurrido.
Hasta el momento, las autoridades no han dado a conocer la identidad de las víctimas ni se han reportado personas detenidas por estos hechos.
La Fiscalía de Guanajuato mantiene abierta la investigación para esclarecer el doble homicidio, determinar las circunstancias de la agresión e identificar a los presuntos responsables.