VIDEO: A joven le explota artefacto en la mano durante marcha del 2 de octubre; ¿cuál es su estado de salud?

También sufrió quemaduras durante los incidentes registrados en el Zócalo capitalino / Especial

Daniel “N”, de 17 años, fue trasladado a un hospital después de resultar con lesiones en la mano derecha

La marcha realizada en la Ciudad de México para conmemorar el 2 de octubre de 1968 registró momentos de tensión cuando un grupo de personas comenzó a lanzar diferentes artefactos en inmediaciones del Zócalo capitalino. Durante estos hechos, un joven identificado como Daniel “N”, de 17 años, resultó lesionado y tuvo que recibir atención de los servicios de emergencia antes de ser trasladado a un hospital.

Los primeros reportes indicaron que un petardo habría explotado en la mano derecha del joven antes de que pudiera lanzarlo, provocándole lesiones de consideración. Sin embargo, posteriormente surgió una versión atribuida a la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) en la que se señala que una persona encapuchada habría encendido una bomba molotov y, al intentar arrojarla, el objeto rebotó y le provocó lesiones.

El joven herido fue trasladado a un hospital para su atención inmediata / Especial

¿Cuál es el estado de salud del joven herido en la marcha del 2 de octubre?

De acuerdo con la información disponible tras el incidente, Daniel “N” presentó una posible fractura múltiple en la mano derecha y heridas avulsivas. Posteriormente, al reporte médico se añadieron quemaduras de primer grado en el cuello y la región supraclavicular, por lo que fue necesaria su valoración y traslado a una unidad hospitalaria.

Paramédicos del Escuadrón de Rescate y Urgencias Médicas (ERUM) atendieron al joven en el lugar. Posteriormente, la ambulancia 226 lo trasladó al Hospital Magdalena de las Salinas del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) para que recibiera atención especializada por las lesiones sufridas.

Un petardo habría explotado en la mano derecha del joven antes de que pudiera lanzarlo / Especial

¿Qué ocurrió durante la marcha del 2 de octubre?

La movilización se realizó para recordar los acontecimientos del 2 de octubre de 1968 en Tlatelolco, cuando el movimiento estudiantil fue reprimido en la Plaza de las Tres Culturas. Como ocurre cada año, diferentes contingentes recorrieron las calles de la capital hasta llegar al Centro Histórico.

Al arribar a la plancha del Zócalo de la Ciudad de México, algunos integrantes de los contingentes comenzaron a lanzar artefactos contra las vallas metálicas instaladas alrededor de edificios gubernamentales y comercios

También varios negocios fueron afectados en el Centro de la CDMX / Especial

Policías utilizaron extintores ante los objetos incendiarios

El secretario de Gobierno de la Ciudad de México, César Cravioto, informó que un grupo de aproximadamente 600 personas se encontraba lanzando petardos y tratando de derribar las vallas colocadas para impedir el contacto directo con los elementos de seguridad.

“Hay un grupo como de 600 personas que están lanzando petardos, están tratando de tirar las vallas y el grupo de contención nuestro está atento al asunto, no queremos que haya un enfrentamiento, un contacto con la policía.

"Hasta el momento ,estamos tratando de que, cualquier artefacto que lancen y que genere fuego, sea apagado con los extintores de la policía, pero no ha habido contacto y por eso envallamos, justamente, para que no se genere contacto directo entre la policía y este grupo de manifestantes”, indicó.

De acuerdo con lo señalado por el funcionario, la estrategia de los elementos desplegados consistió en utilizar extintores para apagar el fuego generado por los artefactos, mientras las vallas funcionaban como una separación entre los manifestantes y los policías.

Reportan trabajador lesionado y comercios con daños

Los incidentes registrados durante la movilización no se limitaron al caso del joven hospitalizado. En entrevista con Rodrigo Rico y Sandra Sandoval para MILENIO TELEVISIÓN, Cravioto informó que un trabajador de la Dirección General de Gobierno recibió un golpe con un tubo durante los hechos.