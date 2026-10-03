Marcha del 2 de octubre 2026: ruta, asistentes y saldo de la movilización en CDMX

Miles de personas participaron en la marcha del 2 de octubre para conmemorar los hechos de 1968. / Georgina Sánchez

La marcha salió de Tlatelolco y avanzó hasta el Zócalo, donde concluyó la jornada conmemorativa por el 58 aniversario

La marcha del 2 de octubre en CDMX reunió a alrededor de 8 mil personas este viernes, de acuerdo con el balance de las autoridades capitalinas. La movilización, convocada para conmemorar el 58 aniversario de los hechos de Tlatelolco, partió de la Plaza de las Tres Culturas y concluyó en el Zócalo.

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La jornada también dejó 18 civiles con lesiones menores y un adolescente de 17 años trasladado a un hospital después de que le explotó un artefacto que portaba, informó la Secretaría de Gobierno y la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC). Las autoridades señalaron que no hubo personas detenidas al cierre de la movilización y detallaron que se desplegaron 900 policías, más de 200 elementos de Tránsito y 180 paramédicos del ERUM para atender la jornada.

¿Cuál fue la ruta de la marcha del 2 de octubre?

La movilización comenzó en la Plaza de las Tres Culturas, en Tlatelolco, y avanzó por Ricardo Flores Magón, para posteriormente incorporarse al Eje Central Lázaro Cárdenas. El contingente continuó hacia el Centro Histórico por 5 de Mayo, hasta llegar a la Plaza de la Constitución, donde se realizó el mitin conmemorativo.

El recorrido provocó afectaciones en vialidades como Ricardo Flores Magón, Eje Central, 5 de Mayo, Francisco I. Madero y calles cercanas al Zócalo. Entre las alternativas viales contempladas durante la jornada estuvieron avenida de los Insurgentes, Chapultepec, Doctor Río de la Loza, Eje 1 Oriente y José María Izazaga, aunque estas vialidades también podían registrar mayor carga vehicular.

¿Qué pasó durante la marcha del 2 de octubre?

El Gobierno de la Ciudad de México informó que alrededor de 200 personas con el rostro cubierto, a quienes identificó como ajenas a la organización de la marcha, participaron en actos que provocaron daños en mobiliario urbano, estaciones de transporte público y comercios.

Los incidentes se registraron principalmente sobre Ricardo Flores Magón, Eje Central Lázaro Cárdenas y 5 de Mayo, de acuerdo con el reporte de las autoridades. Durante la noche, algunos manifestantes permanecieron en la Plaza de la Constitución y se registraron acciones contra las vallas instaladas alrededor de edificios del Centro Histórico.

También se reportaron momentos de confrontación entre policías y manifestantes en las inmediaciones del Metro Tlatelolco.

Foto: Georgina Sánchez

¿Cuántas personas resultaron heridas?

El balance oficial reportó 18 civiles atendidos por lesiones menores durante la movilización. Además, un joven de 17 años fue trasladado a un hospital después de que le explotó un artefacto que portaba. La atención médica estuvo a cargo de los servicios de emergencia desplegados durante la marcha.

La SSC contó con la participación de 180 paramédicos del ERUM, además de los elementos policiales y de tránsito asignados al operativo.

¿Cómo terminó la marcha en el Zócalo?

Los primeros contingentes llegaron a la Plaza de la Constitución alrededor de las 16:30 horas, mientras que el resto de los participantes continuó avanzando por 5 de Mayo hacia el Zócalo.

La movilización concluyó con un mitin en la Plaza de la Constitución. De acuerdo con el balance de las autoridades, no se reportaron personas detenidas al cierre de la jornada.

La marcha se realizó en el marco del 58 aniversario de los hechos ocurridos el 2 de octubre de 1968 en Tlatelolco, una fecha que cada año convoca a estudiantes, organizaciones sociales y colectivos en la Ciudad de México.