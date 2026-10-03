La caja fue reportada como sospechosa dentro de un convoy de la Línea 7 del Metro CDMX. / X

Una usuaria alertó sobre una caja abandonada dentro de un convoy de la Línea 7; personal de seguridad revisó el paquete y encontró churros en su interior

Una caja abandonada dentro de un vagón del Metro de la Ciudad de México provocó un reporte de seguridad durante la mañana del jueves 2 de octubre, luego de que una usuaria alertara sobre el paquete que viajaba en un convoy de la Línea 7. La caja se encontraba dentro de un tren con dirección a Barranca del Muerto, por lo que la pasajera decidió informar al Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro a través de redes sociales. Tras recibir el reporte, personal de seguridad ingresó al vagón para revisar el contenido del paquete y determinar si representaba algún riesgo para las personas usuarias.

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¿Qué encontraron dentro de la caja reportada como sospechosa?

La revisión permitió establecer que el paquete no contenía ningún objeto peligroso, sino varios churros envueltos y aparentemente preparados para su venta. Imágenes difundidas posteriormente en redes sociales mostraron el interior de la caja, donde se observaban los productos acomodados dentro del recipiente.

El hallazgo provocó comentarios de usuarios en redes sociales, principalmente por tratarse de un cargamento de comida que aparentemente fue olvidado dentro del convoy. Algunas personas incluso lamentaron que quien llevaba los churros hubiera tenido que dejarlos en el Metro, mientras que otras bromearon sobre la situación.

La inspección reveló que dentro de la caja había varios churros. / @MetroCDMX

¿En qué Línea del Metro ocurrió el reporte?

El incidente ocurrió en un convoy de la Línea 7 del Metro, que conecta estaciones como El Rosario, Tacuba, Polanco, Tacubaya y Barranca del Muerto. De acuerdo con el reporte difundido, la usuaria proporcionó información para identificar el tren en el que se encontraba la caja, lo que permitió al personal correspondiente ubicar el vagón y realizar la revisión.

La intervención se produjo como parte de los protocolos de seguridad que se activan cuando las personas usuarias reportan objetos abandonados o situaciones que podrían representar algún riesgo dentro de las instalaciones del Metro.

En la caja había churros. / @MetroCDMX

Una caja de churros terminó movilizando al personal de seguridad

Aunque inicialmente la caja generó preocupación por encontrarse abandonada dentro de un vagón, la inspección confirmó que se trataba únicamente de alimentos. El caso rápidamente llamó la atención en redes sociales por el contraste entre el reporte de un supuesto paquete sospechoso y el contenido encontrado por el personal del Metro.