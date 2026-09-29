¿Qué pasó en el Metro Guerrero? Video viral de una persona dañando un validador es de abril

El Metro CDMX aclaró que el video viral de una persona dañando un validador en Guerrero corresponde a abril de 2026. / RS

Las imágenes volvieron a circular en redes sociales como si fueran recientes, pero el Sistema de Transporte Colectivo confirmó que el incidente ocurrió el 1 de abril

Un video de una persona dañando un validador en la estación Guerrero del Metro CDMX volvió a circular en redes sociales y generó dudas entre usuarios. Ante la difusión de las imágenes, el Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro aclaró que el incidente no ocurrió recientemente, sino que se registró el pasado 1 de abril de 2026, en la Línea 3.

En la grabación se observa a una persona en la zona de torniquetes mientras aparentemente golpea de manera repetida la estructura metálica de uno de los equipos de acceso.

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¿Qué pasó con el validador del Metro en la estación Guerrero?

De acuerdo con la información proporcionada por el Metro CDMX, el incidente ocurrió el 1 de abril en la estación Guerrero de la Línea 3. En las imágenes que volvieron a difundirse en septiembre se observa a una persona actuar de manera aparentemente errática y ocasionar daños en uno de los equipos ubicados en la zona de acceso.

El material no permite determinar por sí mismo qué motivó el comportamiento de la persona, por lo que el Metro únicamente confirmó las circunstancias relacionadas con la intervención de su personal.

El organismo señaló que elementos de Seguridad del Metro detectaron a la persona en la zona de torniquetes y actuaron conforme a los protocolos establecidos.

El STC informó que, después del incidente, la persona fue puesta a disposición de las autoridades competentes

En relación con el video que circula en redes sociales, se informa que los hechos no son recientes. El pasado 1 de abril, en la estación Guerrero de la Línea 3, personal de Seguridad del Metro detectó a una persona que ocasionó daños a un validador en la zona de torniquetes. Ante estos hechos, se activaron los protocolos establecidos y la persona fue puesta a disposición de las autoridades competentes.

¿Por qué volvió a hacerse viral el video del Metro?

Las imágenes comenzaron a circular nuevamente en redes sociales durante septiembre de 2026, lo que provocó que algunos usuarios interpretaran que se trataba de un hecho reciente.

El Metro CDMX intervino para aclarar la fecha del incidente y evitar confusiones sobre lo ocurrido en la estación Guerrero.