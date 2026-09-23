La empresa fue seleccionada dentro del procedimiento para desarrollar la renovación integral de la ruta que conecta Indios Verdes con Universidad

La Línea 3 del Metro de la Ciudad de México está cada vez más cerca de entrar en uno de los procesos de modernización más importantes de su historia. La empresa Mota-Engil México, S.A.P.I. de C.V. fue seleccionada dentro del procedimiento realizado por el Fideicomiso Público de Administración y Pago BM/5131 (FICO) para desarrollar el proyecto de coinversión con el que se busca renovar integralmente el corredor que actualmente conecta Indios Verdes con Universidad.

La decisión representa un paso clave dentro de un proyecto que el Gobierno capitalino viene preparando desde hace meses y que contempla prácticamente una transformación completa de la Línea 3: Con 45 trenes nuevos, sustitución integral de las vías, modernización de sistemas eléctricos, nuevos mecanismos de control y señalización, además de trabajos de rehabilitación en las estaciones. Las autoridades habían adelantado que la intervención busca incrementar la capacidad y reducir los intervalos de paso entre convoyes.

La Línea 3 del Metro de la Ciudad de México está cada vez más cerca de entrar en un proceso de modernización / Especial

¿Por qué Mota-Engil fue seleccionada para renovar la Línea 3?

De acuerdo con la información del procedimiento, Mota-Engil obtuvo una calificación global de 90.44 puntos sobre 100 posibles, luego de recibir 88.05 puntos en la evaluación técnica y la máxima calificación, 100 puntos, dentro del apartado económico.

La propuesta fue la única de las dos recibidas que cumplió con la totalidad de los requisitos establecidos en los Lineamientos y Criterios de Selección. Además, habría representado la opción de menor costo dentro del procedimiento, con un acumulado de pagos por disponibilidad y operación de 25 mil 180.4 millones de pesos.

La otra propuesta fue encabezada por ICA Constructora, S.A. de C.V. y, según la información difundida, el monto planteado por Mota-Engil resultó aproximadamente 43 por ciento inferior respecto de esta alternativa.

El procedimiento fue abierto a empresas nacionales e internacionales con experiencia en infraestructura ferroviaria y capacidad financiera suficiente para desarrollar una intervención de esta magnitud.

La empresa Mota-Engil México, S.A.P.I. de C.V será la encargada de los trabajos de modernización / Especial

Once interesados y solamente dos propuestas finales

El proceso comenzó formalmente con la publicación de la invitación en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México el 19 de junio, mientras que los Lineamientos y Criterios de Selección fueron publicados posteriormente, el 14 de julio.

A partir de ahí se registraron 11 interesados, entre ellos compañías dedicadas a la fabricación de material rodante y empresas constructoras especializadas en infraestructura.

Sin embargo, para el 7 de septiembre únicamente se recibieron dos propuestas formales. Las ofertas fueron analizadas de manera colegiada por especialistas del Sistema de Transporte Colectivo Metro, la Secretaría de Movilidad y la Secretaría de Administración y Finanzas, con acompañamiento del Órgano Interno de Control.

La selección de Mota-Engil todavía forma parte de un proceso que deberá completar distintos pasos administrativos y financieros antes de formalizar completamente el proyecto.

Mota-Engil obtuvo una calificación global de 90.44 puntos sobre 100 posibles / Especial

¿Qué cambiará en la Línea 3 del Metro?

La intervención pretende ir mucho más allá de trabajos menores de mantenimiento. El proyecto anunciado por las autoridades capitalinas contempla una renovación integral de la infraestructura ferroviaria y tecnológica de una línea que cuenta con 21 estaciones y más de 21 kilómetros en servicio entre Indios Verdes y Universidad.

Uno de los elementos principales será la incorporación de 45 trenes nuevos, con los que el Gobierno capitalino busca aumentar alrededor de 30 por ciento la capacidad de transporte de la ruta y alcanzar intervalos operativos cercanos a 100 segundos en determinadas condiciones.

También se contempla la renovación completa de vías, un aspecto importante debido al desgaste acumulado durante décadas de operación. A esto se sumará la modernización de los sistemas eléctricos de alta, media y baja tensión, así como la actualización de los equipos que permiten controlar la circulación de los convoyes.

Se contempla una renovación integral de la infraestructura ferroviaria y tecnológica / Especial

Línea 3 tendrá nuevo sistema de control y señalización

Uno de los cambios tecnológicos más importantes será la incorporación de un sistema moderno de control de trenes basado en comunicaciones (CBTC), tecnología diseñada para administrar con mayor precisión la distancia y movimiento de los convoyes.

Este tipo de tecnología permite conocer prácticamente en tiempo real la ubicación de los trenes y administrar de manera más eficiente su circulación, lo que puede ayudar a reducir los intervalos entre unidades y aprovechar mejor la capacidad de la infraestructura.

La modernización también contempla intervenciones en túneles, tramos de cajón y superficie, así como una rehabilitación de las estaciones para mejorar distintos aspectos relacionados con accesibilidad y funcionamiento.

El Gobierno de la Ciudad ha señalado que la Línea 3 requiere ya no solamente mantenimiento ordinario, sino una renovación profunda debido al desgaste acumulado de su infraestructura ferroviaria y electromecánica.

¿Cuándo comenzarán las obras principales?

Las obras principales están previstas para comenzar durante 2027, una vez completadas las etapas administrativas, técnicas y financieras necesarias. Durante 2026 no se contempla un cierre de estaciones ni una interrupción general del servicio por este proyecto, de acuerdo con la información proporcionada sobre el procedimiento.

Las autoridades capitalinas habían anticipado que uno de los objetivos fundamentales sería realizar la intervención de manera escalonada para reducir al mínimo las afectaciones para los pasajeros y mantener la línea operando durante buena parte de las obras.

¿Cerrará la Línea 3 completa como ocurrió con Línea 1?

Por ahora, no existe un anuncio de cierre total de la Línea 3 durante 2026. De hecho, el planteamiento presentado por el Gobierno capitalino busca evitar en la medida de lo posible una interrupción completa similar a la aplicada durante la modernización de la Línea 1.

Las autoridades han explicado que la ejecución será escalonada y que los trabajos iniciales contemplan bases logísticas tanto en Indios Verdes como en Universidad, desde donde se organizarán distintas fases de la intervención.

La prioridad será permitir que el servicio continúe funcionando mientras se realizan aquellos trabajos compatibles con la operación ferroviaria, aunque determinadas intervenciones podrían requerir ajustes conforme avance el proyecto. Por eso, los usuarios deberán mantenerse atentos a los avisos oficiales del Metro cuando comience la etapa física de la renovación en 2027.

Proyecto todavía necesita cumplir pasos financieros

Aunque Mota-Engil fue seleccionada dentro del procedimiento, la formalización definitiva del proyecto se encuentra condicionada a varios pasos.

Entre ellos está su inscripción en la cartera de proyectos de la Ciudad de México, la evaluación económico-financiera de la Secretaría de Administración y Finanzas y, en caso de resultar necesario, la autorización de los mecanismos financieros correspondientes.

El esquema deberá formar parte de la discusión relacionada con el Paquete Económico 2027 ante el Congreso de la Ciudad de México.

El Gobierno capitalino había adelantado desde el inicio que los compromisos financieros de largo plazo relacionados con la renovación serían enviados al Congreso para su análisis y autorización conforme a la legislación vigente.

¿Cuánto se invertirá en la Línea 3?

Aquí hay que distinguir dos cifras. El Gobierno de la Ciudad había anunciado previamente una inversión global estimada de alrededor de 41 mil millones de pesos para la modernización integral de la Línea 3, considerando trenes, infraestructura, sistemas y otros componentes del proyecto.

Por otra parte, dentro del procedimiento recién resuelto, la propuesta económica de Mota-Engil establece un acumulado de 25 mil 180.4 millones de pesos en pagos por disponibilidad y operación.

Ambos montos corresponden a conceptos y esquemas diferentes, por lo que no deben presentarse como si fueran exactamente el mismo costo. Para 2026, el Gobierno capitalino ya había contemplado 5 mil millones de pesos específicamente para comenzar la intervención de la Línea 3, dentro del presupuesto histórico asignado al Metro.

Línea 3 se prepara para su transformación más profunda

Con la selección de Mota-Engil, el proyecto entra ahora en una nueva fase antes del inicio de las obras principales previstas para 2027.

La renovación afectará prácticamente todos los componentes centrales del funcionamiento de la Línea 3: trenes, vías, energía, señalización, control y estaciones, con la intención de extender la vida útil del corredor y mejorar su capacidad.

Para los usuarios, el dato más importante por ahora es que durante 2026 no está previsto cerrar estaciones por esta intervención. Será conforme avance la formalización del proyecto cuando las autoridades den a conocer un calendario detallado sobre las diferentes etapas de obra y las posibles modificaciones al servicio.