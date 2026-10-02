¿Qué fue el Batallón Olimpia y cuál fue su papel en la matanza de Tlatelolco?

El Batallón Olimpia fue desplegado en la Plaza de las Tres Culturas durante el operativo del 2 de octubre de 1968 / UNAM

El grupo fue creado oficialmente con relación a la seguridad de los Juegos Olímpicos de México 1968, pero el 2 de octubre sus integrantes fueron desplegados en Tlatelolco vestidos de civil y con un guante blanco como distintivo.

El Batallón Olimpia fue un grupo integrado por elementos de las Fuerzas Armadas y cuerpos de seguridad que, oficialmente, tenía funciones relacionadas con la protección de las instalaciones de los Juegos Olímpicos de México 1968, celebrados del 12 al 27 de octubre.

Elementos del Batallón Olimpia se identificaban entre la multitud mediante un guante o pañuelo blanco en la mano izquierda / UNAM

Sin embargo, el 2 de octubre de ese año sus integrantes fueron desplegados en la Plaza de las Tres Culturas, en Tlatelolco, como parte del operativo que se realizó durante el mitin del movimiento estudiantil.

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Una de sus principales características durante aquella jornada fue que sus elementos operaron vestidos de civil, lo que les permitía mezclarse entre los estudiantes y asistentes a la manifestación.

Para reconocerse entre ellos utilizaron un distintivo: un guante o pañuelo blanco en la mano izquierda. Esta señal fue registrada posteriormente en fotografías y testimonios relacionados con los acontecimientos de Tlatelolco.

¿Qué misión tenía el Batallón Olimpia en Tlatelolco?

El 2 de octubre, el Batallón Olimpia formó parte de la Operación Galeana, un dispositivo cuyo objetivo era rodear la Plaza de las Tres Culturas y detener a dirigentes del Consejo Nacional de Huelga (CNH).

Mientras el Ejército avanzaba para cerrar el cerco alrededor de la plaza, integrantes del Batallón Olimpia ocuparon posiciones estratégicas. Al encontrarse vestidos de civil, podían desplazarse entre la multitud sin ser identificados inmediatamente como elementos de seguridad.

De acuerdo con investigaciones y testimonios recopilados con el paso de los años, integrantes del grupo estuvieron presentes en distintos puntos de la plaza y en edificios cercanos, incluido el edificio Chihuahua, donde se encontraban algunos de los dirigentes del movimiento y periodistas.

Integrantes del Batallón Olimpia participaron vestidos de civil durante el operativo realizado en Tlatelolco / UNAM

La participación del grupo también quedó registrada en fotografías de estudiantes detenidos después de los hechos. En algunas de esas imágenes pueden observarse hombres vestidos de civil con características militares y con el distintivo blanco en la mano izquierda.

El guante blanco que permitió identificarlos

El distintivo utilizado por los integrantes del Batallón Olimpia adquirió especial importancia durante el operativo.

En medio de la multitud, los elementos vestidos de civil podían reconocerse entre sí mediante el guante o pañuelo blanco. Con el tiempo, esta característica se convirtió en uno de los elementos más conocidos para identificar la presencia del grupo en Tlatelolco.

La existencia y participación del Batallón Olimpia durante aquella jornada también ha sido documentada mediante testimonios de sobrevivientes, declaraciones de militares, fotografías y expedientes de investigaciones posteriores.

¿El Batallón Olimpia participó en los disparos?

La participación del grupo durante los acontecimientos armados está documentada, aunque algunos aspectos específicos de su actuación continúan siendo objeto de debate histórico.

La investigación de Expansión señala que integrantes del Batallón Olimpia estaban armados durante los primeros disparos y que su presencia contribuyó al caos y la confusión que se produjo en la Plaza de las Tres Culturas. Sin embargo, la función exacta que tuvo cada grupo y la cadena de órdenes detrás de las acciones de aquella tarde todavía presentan puntos que no están completamente esclarecidos.

La presencia del Batallón Olimpia en Tlatelolco ha sido documentada mediante fotografías, testimonios y documentos relacionados con el movimiento estudiantil / UNAM

Por ello, aunque existen documentos y testimonios que ubican a integrantes del Batallón Olimpia participando en detenciones y en los acontecimientos armados, no todos los detalles sobre las instrucciones que recibieron y la responsabilidad específica de cada elemento han podido establecerse de manera definitiva.

Tlatelolco y los Juegos Olímpicos

La matanza ocurrió apenas 10 días antes de la inauguración de los Juegos Olímpicos de México 1968.

El 12 de octubre, la Ciudad de México recibió oficialmente la ceremonia inaugural del evento deportivo, encabezada por el entonces presidente Gustavo Díaz Ordaz.

En cuestión de días, México pasó de la represión del movimiento estudiantil en Tlatelolco a convertirse en el centro de atención internacional por la celebración de los Juegos Olímpicos.

Mientras tanto, el gobierno de Díaz Ordaz intentó contener la información relacionada con las personas muertas y detenidas durante los acontecimientos del 2 de octubre. La versión oficial de aquellos años fue cuestionada posteriormente por testimonios, investigaciones y documentos que permitieron reconstruir distintos aspectos de lo ocurrido.

A 58 años de los acontecimientos de Tlatelolco, el papel del Batallón Olimpia continúa formando parte de las investigaciones sobre el 2 de octubre de 1968 / UNAM

¿Por qué el Batallón Olimpia sigue siendo relevante?

A 58 años de la matanza de Tlatelolco, el Batallón Olimpia continúa siendo una pieza importante para comprender el operativo desplegado aquel 2 de octubre de 1968.

Su presencia en la Plaza de las Tres Culturas, el uso de ropa civil y el distintivo del guante blanco han quedado registrados en documentos y testimonios que forman parte de la memoria histórica del movimiento estudiantil.