Este viernes 2 de octubre de 2026 habrá marchas y movilizaciones en distintos puntos de México. / Especial

Este viernes 2 de octubre habrá movilizaciones en CDMX, Puebla, Cuernavaca y Oaxaca; conoce los horarios, puntos de concentración, rutas previstas y vialidades que podrían registrar afectaciones

Este viernes 2 de octubre de 2026 habrá marchas y movilizaciones en distintos puntos de México, principalmente en Ciudad de México, Puebla, Morelos y Oaxaca, con actividades relacionadas con la conmemoración de los hechos ocurridos en Tlatelolco en 1968 y diversas demandas sociales.

¿Cuál será la ruta de la marcha del 2 de octubre en CDMX?

La concentración está programada para las 16:00 horas en Tlatelolco. De acuerdo con la ruta difundida, los manifestantes avanzarán por Ricardo Flores Magón, Eje Central Lázaro Cárdenas y 5 de Mayo, hasta llegar a la Plaza de la Constitución.

La movilización se realizará en el marco del 58 aniversario de los acontecimientos del 2 de octubre de 1968. El Comité del 68 señaló que la marcha será pacífica. Además, integrantes del organismo han cuestionado la instalación de vallas metálicas en diferentes puntos del Centro Histórico y alrededor del Zócalo.

Por estas medidas, se prevén afectaciones viales y modificaciones en algunos accesos al primer cuadro de la Ciudad de México.

La marcha del 2 de octubre se realizará este viernes en la Ciudad de México. / Especial

¿Habrá más marchas en Puebla este 2 de octubre?

Sí. En Puebla capital se tienen registradas al menos dos convocatorias universitarias para este viernes. Una de ellas establece una concentración a las 10:00 horas en la Facultad de Artes del Complejo Cultural Universitario (CCU) de la BUAP.

El contingente se trasladará posteriormente hacia Circuito Juan Pablo II y 16 de Septiembre, a la altura de Plaza Crystal, donde se incorporará otro grupo proveniente de Ciudad Universitaria. La marcha continuará hacia la Fiscalía General del Estado de Puebla y posteriormente se dirigirá al Zócalo de Puebla, donde concluirá.

Otra convocatoria saldrá de Rectoría BUAP

De manera independiente, otra convocatoria contempla una jornada en la explanada de Rectoría de la BUAP. Las actividades comenzarán a las 10:00 horas con un mitin cultural, que incluye micrófono abierto, pinta de lonas, serigrafía, música y mesas informativas.

Posteriormente, a las 12:00 horas, está prevista una marcha desde Rectoría con destino al Zócalo de Puebla.

Por lo tanto, en Puebla se deberán considerar posibles afectaciones en Circuito Juan Pablo II, 16 de Septiembre, la zona de Plaza Crystal, las inmediaciones de la Fiscalía estatal y las calles del Centro Histórico.

Marcha en Cuernavaca: ¿cuándo y dónde será?

En Cuernavaca, Morelos, también habrá una movilización este 2 de octubre. La concentración está programada para las 13:00 horas en la glorieta de Tlaltenango y tendrá como destino el Tribunal Superior de Justicia (TSJ).

La convocatoria está dirigida a integrantes de la comunidad universitaria, familiares, colectivos y organizaciones. A los asistentes se les pidió acudir vestidos de negro o blanco.

La movilización exige justicia por los estudiantes Gael y Christian, asesinados, así como por Ángel Miguel, quien resultó herido en el mismo ataque. También se solicita la localización de Dorian Alí Olivo Rodríguez y Viridiana Anaid Morales.

Oaxaca también tendrá marcha este 2 de octubre

En Oaxaca capital, estudiantes de la Escuela Normal de Educación Preescolar de Oaxaca (ENEPO) convocaron a una movilización. La concentración está prevista para las 12:30 horas en las inmediaciones del Instituto Tecnológico de Oaxaca. Desde ese punto, los participantes avanzarán hacia el Zócalo de Oaxaca, donde concluirá la marcha.

Las movilizaciones tienen como uno de sus principales antecedentes el movimiento estudiantil de 1968 y el mitin realizado el 2 de octubre de ese año en la Plaza de las Tres Culturas, en Tlatelolco.

Durante aquel episodio se registró una intervención de elementos del Ejército y cuerpos de seguridad, además de disparos y la detención de dirigentes estudiantiles.

Cada año, las movilizaciones del 2 de octubre buscan mantener la memoria de aquellos acontecimientos y plantear distintas demandas relacionadas con justicia, derechos humanos y libertades civiles.