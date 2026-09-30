¿Qué pasó el 2 de octubre de 1968? Estas 3 películas ayudan a entender Tlatelolco

El 2 de octubre de 1968, la Plaza de las Tres Culturas fue escenario de uno de los episodios más recordados del movimiento estudiantil. / Gaceta UNAM

El cine mexicano ha retratado desde distintas perspectivas el movimiento estudiantil de 1968 y los hechos ocurridos el 2 de octubre en la Plaza de las Tres Culturas. Estas películas pueden ayudar a conocer parte de aquella historia

Cada 2 de octubre, México recuerda los hechos ocurridos en 1968 en la Plaza de las Tres Culturas, en Tlatelolco, donde un mitin del movimiento estudiantil terminó en una jornada de violencia y represión. A más de cinco décadas de aquellos acontecimientos, el cine se ha convertido en una de las formas para acercarse a la memoria del movimiento estudiantil y conocer distintas representaciones de lo ocurrido. Si quieres comprender mejor el contexto del 2 de octubre de 1968, estas tres películas pueden ser un punto de partida.

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¿Qué películas ayudan a entender el 2 de octubre de 1968?

1. Rojo amanecer (1989)

Rojo amanecer, dirigida por Jorge Fons, es una de las películas mexicanas más conocidas sobre la tragedia de Tlatelolco. La historia sigue a una familia que vive en un departamento cercano a la Plaza de las Tres Culturas. Dos de los jóvenes de la familia participan en el movimiento estudiantil, mientras sus padres mantienen una postura distinta frente a las protestas.

La película transcurre durante el 2 de octubre de 1968 y muestra cómo los acontecimientos que ocurren en la plaza terminan afectando directamente a quienes se encuentran en los alrededores. El filme fue realizado en 1989 y contó con las actuaciones de María Rojo, Héctor Bonilla, Demián Bichir, Bruno Bichir y Ademar Arau, entre otros. Además de abordar los acontecimientos desde la ficción, la cinta es recordada por las dificultades que enfrentó para llegar a las salas debido al contenido relacionado con el movimiento estudiantil y la represión de 1968.

¿DÓNDE VER?: Puedes ver la película Rojo Amanecer de forma gratuita en YouTube y en la plataforma de streaming Claro Video.

“Rojo amanecer” retrata desde la ficción los acontecimientos ocurridos en Tlatelolco el 2 de octubre de 1968. / Cineteca Tulancingo

2. Tlatelolco, verano del 68 (2013)

Otra opción es Tlatelolco, verano del 68, dirigida por Carlos Bolado.



La película cuenta la historia de Félix, estudiante de la UNAM, y Ana María, alumna de la Universidad Iberoamericana, quienes se conocen mientras ocurre el movimiento estudiantil. A través de su relación, la cinta muestra parte del ambiente social y político que se vivía en México durante 1968 y cómo las protestas estudiantiles fueron tomando relevancia hasta llegar a los acontecimientos de octubre.

La película utiliza la historia de sus protagonistas como hilo conductor para acercarse al contexto del movimiento y a las tensiones políticas de aquel momento.

¿DÓNDE VER? Puedes ver la película Tlatelolco, verano del 68 (2013) de Carlos Bolado en Amazon Prime Video.

La cinta “Tlatelolco, verano del 68” recrea el contexto social y político de México durante 1968. / Gaceta UNAM

3. Tlatelolco: Las claves de la masacre (2002)

Para quienes buscan un acercamiento más documental, está Tlatelolco: Las claves de la masacre, de Carlos Mendoza.

A diferencia de las dos producciones anteriores, este trabajo utiliza material documental y testimonios de sobrevivientes para abordar los acontecimientos relacionados con el movimiento estudiantil y la represión del 2 de octubre. La producción analiza los mecanismos utilizados durante la represión y reúne testimonios que permiten conocer distintas experiencias relacionadas con aquella jornada.

Por su naturaleza documental, puede ser una opción para quienes buscan complementar las representaciones de ficción con testimonios y material relacionado directamente con los acontecimientos.

¿DÓNDE VER? Puedes ver el documental Tlatelolco, las claves de la masacre (2002), dirigido por Carlos Mendoza, en plataformas como Prime Video y de manera gratuita en el canal oficial de YouTube del Canal Seis de Julio