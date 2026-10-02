¿Por qué el 2 de octubre no se olvida? A 58 años de Tlatelolco, la memoria del movimiento estudiantil sigue presente

El movimiento estudiantil de 1968 reunió a estudiantes, profesores, trabajadores y otros sectores de la sociedad en distintas movilizaciones / UNAM

A casi seis décadas de la matanza de Tlatelolco, el 2 de octubre permanece como una de las fechas más significativas de la historia contemporánea de México. ¿Qué ocurrió aquella tarde y por qué la consigna “2 de octubre no se olvida” continúa vigente?

El 2 de octubre de 1968, la Plaza de las Tres Culturas, en Tlatelolco, fue escenario de uno de los episodios más dolorosos de la historia reciente de México. Miles de personas se encontraban reunidas en un mitin del movimiento estudiantil cuando soldados rodearon la plaza y comenzaron los disparos.

La Plaza de las Tres Culturas, en Tlatelolco, fue escenario de la represión contra el movimiento estudiantil el 2 de octubre de 1968 / UNAM

La represión ocurrió apenas unos días antes de la inauguración de los Juegos Olímpicos de México 1968 y después de varias semanas de movilizaciones estudiantiles que habían crecido hasta incorporar a distintos sectores de la sociedad.

El movimiento cuestionaba, entre otros aspectos, la represión de las autoridades, la falta de libertades democráticas y el uso de la fuerza pública contra estudiantes. La UNAM señala que lo que comenzó con un conflicto entre estudiantes y una respuesta policial desproporcionada terminó convirtiéndose en uno de los movimientos sociales más amplios de la historia del país.

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Movimiento estudiantil de 1968: ¿cuáles fueron sus causas?

El movimiento estudiantil surgió dentro de un contexto nacional e internacional marcado por distintas movilizaciones sociales durante la década de 1960. En México, el sistema político estaba encabezado por el PRI y el presidente Gustavo Díaz Ordaz, mientras diversos sectores comenzaban a cuestionar el control político y las formas de represión utilizadas por las autoridades.

Uno de los antecedentes inmediatos ocurrió en julio de 1968, cuando un enfrentamiento entre estudiantes de distintas escuelas derivó en la intervención de los cuerpos de seguridad. La actuación de los granaderos provocó nuevas protestas y la incorporación de estudiantes de instituciones como la UNAM y el IPN.

Con el crecimiento del movimiento también aumentaron las demandas. Entre ellas estaban la libertad de presos políticos, la desaparición del cuerpo de granaderos, el castigo a funcionarios responsables de actos violentos contra estudiantes y la apertura de espacios de diálogo y negociación pública.

Las movilizaciones crecieron durante agosto y septiembre hasta convertirse en un movimiento de alcance nacional, con la participación de estudiantes, profesores, trabajadores y otros sectores de la sociedad.

A 58 años de la matanza de Tlatelolco, la consigna “2 de octubre no se olvida” continúa presente en la memoria colectiva de México / UNAM

¿Cómo nació el lema “2 de octubre no se olvida”?

Después de la matanza, la censura y el control de la información contribuyeron a que la dimensión de lo ocurrido no pudiera conocerse de inmediato. La memoria de los sobrevivientes y de la sociedad comenzó entonces a mantener presente lo ocurrido en Tlatelolco.

Con el paso del tiempo, la frase “2 de octubre no se olvida” se convirtió en una de las principales consignas relacionadas con la memoria del movimiento estudiantil de 1968.

La fecha dejó de representar únicamente el día de la represión en Tlatelolco y pasó a convertirse también en un referente de la memoria colectiva sobre las demandas de libertad, democracia y respeto a los derechos de quienes participaron en aquel movimiento.

La cifra exacta de personas fallecidas durante la represión del 2 de octubre de 1968 continúa sin establecerse de manera definitiva / UNAM

Las cifras de víctimas aún no son definitivas

Uno de los aspectos que continúa sin una respuesta definitiva es el número de personas que murieron aquella tarde.

El Archivo General de la Nación señala que la cifra de víctimas mortales continúa siendo incierta. Los reportes publicados en los días posteriores hablaron de entre 20 y 29 civiles muertos, mientras que documentos del Consejo Nacional de Huelga manejaron cifras diferentes.

Una investigación basada en archivos de la antigua Dirección Federal de Seguridad y otras instituciones identificó posteriormente 34 personas muertas y 10 más sin identificar, aunque se aclaró que tampoco se trataba de una lista definitiva.

En 2002, la Fiscalía Especial para Movimientos Sociales y Políticos del Pasado (Femospp) también concluyó que no existía evidencia suficiente para establecer una lista definitiva de víctimas.

Por ello, más de medio siglo después, el número exacto de personas fallecidas durante la represión del 2 de octubre de 1968 continúa sin establecerse de manera definitiva.

Cada 2 de octubre se realizan movilizaciones y actos conmemorativos para recordar a las víctimas de Tlatelolco / UNAM

¿Por qué el 2 de octubre sigue siendo recordado?

La matanza de Tlatelolco marcó un punto de quiebre en la historia reciente de México. La UNAM señala que la represión del 2 de octubre ocurrió durante un movimiento que había surgido meses antes alrededor de demandas de libertades civiles y cuestionamientos al autoritarismo.

Aunque la represión afectó profundamente al movimiento, la memoria de lo ocurrido permaneció entre distintas generaciones. Cada 2 de octubre, las movilizaciones y actos conmemorativos recuerdan a las víctimas y mantienen vigente una fecha que forma parte de la memoria histórica del país.