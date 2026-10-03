Hoy No Circula sábado 3 de octubre 2026: ¿qué autos no circulan en CDMX y Edomex?

¡Evita multas! Así aplica el Hoy No Circula Sabatino / iStock

Este sábado se aplica el programa No Circula en la Zona Metropolitana del Valle de México. Revisa si tu vehículo tiene restricciones y evita multas

Los automovilistas de la Ciudad de México y el Estado de México deberán tomar precauciones este sábado 3 de octubre, pues el programa Hoy No Circula Sabatino estará vigente de manera habitual. La restricción aplicará de 5:00 a 22:00 horas en las 16 alcaldías de la CDMX y en los municipios del Estado de México donde opera el programa.

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¿Qué autos no circulan este sábado 3 de octubre?

Al tratarse del primer sábado del mes, la restricción corresponde a los siguientes vehículos: Holograma 2: no circulan durante todo el sábado.

Holograma 1: no circulan los vehículos cuya placa termine en 1, 3, 5, 7 o 9 .

Vehículos foráneos: están sujetos a las restricciones correspondientes al holograma 2, salvo que cuenten con alguna condición o permiso que los exente. De acuerdo con la Secretaría del Medio Ambiente de la Ciudad de México, los vehículos con holograma 1 descansan dos sábados al mes, dependiendo de la terminación de su placa, mientras que los de holograma 2 tienen restricción todos los sábados.

El programa Hoy No Circula aplica este sábado en la Ciudad de México y el Estado de México. / iStock

¿Qué autos sí pueden circular?

Este sábado podrán circular normalmente: Vehículos con holograma 1 y placas terminadas en 0, 2, 4, 6 y 8 .

Vehículos con holograma 00 y 0 .

Automóviles eléctricos e híbridos que cuenten con la constancia correspondiente. Estas condiciones corresponden al programa en situación normal; si las autoridades ambientales activaran una contingencia, podrían establecerse restricciones adicionales.

SEDEMA

¿En qué horario aplica el Hoy No Circula?

La restricción para este sábado estará vigente de 5:00 a 22:00 horas.

En la Ciudad de México aplica en sus 16 alcaldías, mientras que en el Estado de México se contempla en los municipios que forman parte de las zonas metropolitanas donde opera el programa. Entre ellos se encuentran Ecatepec, Nezahualcóyotl, Naucalpan, Tlalnepantla, Chimalhuacán, Chalco, Ixtapaluca, La Paz, Tecámac y Valle de Chalco, entre otros.