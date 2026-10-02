¿Cuándo es la Noche de Murciélagos en CDMX? Fechas, costos y lugares para asistir

Las Noches de Murciélagos buscan acercar a los capitalinos a la fauna nocturna y explicar la importancia de estas especies. / IA

La SEDEMA realizará recorridos nocturnos y un campamento en distintos Centros de Cultura Ambiental durante octubre; algunas actividades son gratuitas y otras tienen costos de recuperación

La Ciudad de México tendrá durante octubre varias actividades para conocer la fauna nocturna con las Noches de Murciélagos 2026, una iniciativa de la Secretaría del Medio Ambiente (SEDEMA) que contempla recorridos, monitoreo de especies, actividades de ecolocalización y hasta un campamento. Las jornadas se realizarán en Xochimilco, Chapultepec, Tlalpan e Iztapalapa, con opciones que van desde actividades gratuitas hasta experiencias de $302 por dos personas. Debido a que algunas tienen cupo limitado, es necesario realizar un registro previo.

¿Cuándo serán las Noches de Murciélagos en CDMX?

La programación contempla cuatro actividades durante octubre:

Acuexcomátl: 10 de octubre

El Centro de Cultura Ambiental Acuexcomátl, ubicado en Xochimilco, será sede de una Noche de Murciélagos el sábado 10 de octubre de 2026. La actividad está programada de 18:00 a 20:00 horas y tendrá un costo de $83 por persona. Durante el recorrido habrá dinámicas relacionadas con la ecolocalización, monitoreo acústico y observación de fauna nocturna.

El cupo está limitado a 30 personas, por lo que se requiere registro previo.

Dirección: Avenida Año de Juárez 1900, San Luis Tlaxialtemalco, Xochimilco, CDMX.

Chapultepec: 16 de octubre

El Centro de Cultura Ambiental Chapultepec tendrá su recorrido el viernes 16 de octubre, de 18:00 a 20:00 horas. Esta actividad será gratuita, aunque las personas interesadas deberán registrarse previamente.

El programa contempla monitoreo de murciélagos, observación de fauna nocturna y actividades sobre la importancia de estas especies para el medio ambiente.

Dirección: Avenida de los Compositores, Bosque de Chapultepec II Sección, alcaldía Miguel Hidalgo.

Durante octubre se realizarán recorridos para conocer y monitorear a los murciélagos en distintos espacios ambientales. / iStock

Ecoguardas: 23 de octubre

El Centro de Cultura Ambiental Ecoguardas, en Tlalpan, realizará otra Noche de Murciélagos el viernes 23 de octubre. La actividad comenzará a las 17:30 horas y terminará a las 21:00 horas, con un costo de $83 por persona.

Los asistentes podrán participar en un recorrido de monitoreo de murciélagos y conocer más sobre su relación con las plantas y su importancia como polinizadores.

Dirección: Carretera Picacho-Ajusco, kilómetro 5.5, colonia Ampliación Miguel Hidalgo, Tlalpan.

Yautlica: campamento del 23 al 24 de octubre

Para quienes buscan una experiencia más prolongada, el Centro de Cultura Ambiental Yautlica ofrecerá un campamento que comenzará el viernes 23 de octubre y terminará el sábado 24. La actividad tendrá un costo de $302 por cada dos personas e incluirá el derecho a acampar.

De acuerdo con la cartelera oficial de SEDEMA, el campamento está programado de 19:00 horas del viernes a las 9:00 horas del sábado. Los participantes podrán realizar actividades relacionadas con la observación e interpretación de la vida nocturna y pasar la noche dentro de este espacio de conservación.

Dirección: Avenida de las Torres s/n, colonia Ampliación Emiliano Zapata, Iztapalapa.