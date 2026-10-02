Yandel en Oaxaca 2026: así será su concierto sinfónico y estos son los precios

El cantante puertorriqueño llegará con un espectáculo que combina sus éxitos de reguetón con arreglos de música sinfónica

Yandel llegará a Oaxaca en diciembre de 2026 como parte de su nueva gira con un concepto diferente al de sus presentaciones habituales. El cantante puertorriqueño llevará al Auditorio Guelaguetza su espectáculo “Yandel Sinfónico”, una propuesta que combina sus principales éxitos con arreglos inspirados en la música clásica.

El concierto forma parte de la gira que el artista realizará por México, con presentaciones anunciadas también en Aguascalientes y Villahermosa. En Oaxaca, el espectáculo busca reunir a seguidores del reguetón y de la música orquestal en una presentación que modifica el sonido habitual de las canciones de Yandel.

El artista prepara una nueva versión de sus éxitos de reguetón./especial

¿Qué es “Yandel Sinfónico” y qué canciones interpretará?

“Yandel Sinfónico” propone una mezcla entre la energía del reguetón y los sonidos de una orquesta sinfónica. El proyecto toma canciones de la trayectoria del cantante como solista y las presenta con nuevos arreglos, incluidos instrumentos de cuerda como el violín.

El repertorio incluye temas como “Permítame”, “Como Antes”, “Nunca Me Olvides”, “Abusadora”, “Te Siento”, “Encantadora”, “Ay Mi Dios”, “Báilame” y “Mayor Que Yo”. También contempla canciones como “Noche de Entierro”, “Lloro Por Ti”, “Estoy Enamorado”, “No Me Dejes Solo”, “Explícale”, “Sácala”, “Moviendo Caderas” y “Yandel 150”.

El espectáculo combina canciones de Yandel con arreglos sinfónicos./I:@yandel

La propuesta también reúne algunos de los éxitos más conocidos de la carrera de Yandel mediante distintos medleys, entre ellos “Teléfono / Mírala Bien / Rakata / Ahora Es / Pam Pam” y “Dime Que Paso / Desperté Sin Ti”. De esta manera, el espectáculo recorre distintas etapas de su trayectoria musical.

¿Cuándo y dónde será el concierto de Yandel en Oaxaca?

El concierto de Yandel Sinfónico en Oaxaca está programado para el jueves 3 de diciembre de 2026 en el Auditorio Guelaguetza. El espectáculo comenzará a las 21:00 horas, de acuerdo con la información publicada sobre el evento.

Los interesados pueden adquirir sus entradas a través de la plataforma VivaTicket, donde también se encuentra la distribución de las secciones del recinto. El precio depende de la zona elegida y de la ubicación dentro del auditorio.

Los boletos tienen un costo que va de 868 a 4 mil 340 pesos. La sección A1-A8 tiene el precio más alto, con 4 mil 340 pesos, mientras que las zonas D1, D2, D6 y D7 tienen el costo más bajo, de 868 pesos.

La distribución de precios queda de la siguiente manera: A1-A8, 4 mil 340 pesos; B1-B7, 3 mil 720 pesos; C3-C7, 3 mil 224 pesos; C1, C2, C8 y C9, 2 mil 480 pesos; D3-D5, mil 240 pesos; y D1, D2, D6 y D7, 868 pesos.

Este será el escenario del concierto del cantante puertorriqueño./vivaticket.com