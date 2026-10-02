Autoridades federales catearon una bodega en Huixquilucan donde presuntamente se fabricaban y distribuían

Un fuerte operativo realizado en Huixquilucan, Estado de México, permitió ubicar una bodega presuntamente utilizada para fabricar y distribuir cigarros apócrifos, donde autoridades aseguraron aproximadamente 60 toneladas de producto, equivalentes a cerca de 2 millones de unidades, además de maquinaria y diferentes insumos relacionados con su elaboración. Tres hombres fueron detenidos durante las acciones, dos de ellos de nacionalidad canadiense.

El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, informó que el operativo fue resultado de trabajos coordinados entre distintas instituciones de seguridad y procuración de justicia. En las acciones participaron elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional, Secretaría de Marina, Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, Fiscalía General de la República y Guardia Nacional, con información del Centro Nacional de Inteligencia.

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Un fuerte operativo permitió ubicar una bodega presuntamente utilizada para fabricar cigarros apócrifos / Especial

¿Dónde encontraron la fábrica de cigarros ‘piratas’?

Las investigaciones llevaron a las autoridades hasta un inmueble ubicado en Huixquilucan, donde se ejecutó una orden de cateo. De acuerdo con la información dada a conocer sobre el operativo, el sitio era utilizado para la fabricación y posterior distribución de cigarros apócrifos, por lo que en su interior no solamente había producto terminado, sino también los equipos y materiales necesarios para continuar con la producción.

El volumen del aseguramiento da una dimensión de la operación que se realizaba en el lugar: las autoridades contabilizaron aproximadamente 60 toneladas de cigarros apócrifos, equivalentes a cerca de 2 millones de unidades. El inmueble fue posteriormente sellado y quedó bajo resguardo de las autoridades mientras continúan las investigaciones.

El hallazgo se produce después de otros operativos recientes contra el comercio ilegal de tabaco. El 22 de septiembre, por ejemplo, autoridades aseguraron aproximadamente 13 toneladas de tabaco ilegal, equivalentes a 650 mil cajetillas, durante seis cateos realizados en las alcaldías Cuauhtémoc y Venustiano Carranza de la Ciudad de México.

Autoridades aseguraron aproximadamente 60 toneladas de producto, equivalentes a cerca de 2 millones de unidades / Especial

¿Qué encontraron dentro de la bodega de Huixquilucan?

Además de los cigarros, el operativo permitió asegurar cuatro máquinas utilizadas para la elaboración y producción de estos productos, lo que apunta a que el inmueble funcionaba como un punto donde se desarrollaban diferentes etapas del proceso.

Entre los materiales localizados aparecen 293 cajas con filtros, 98 cajas de tabaco, 32 cajas con cigarros sin terminar y 80 charolas, además de miles de rollos de papel utilizados para el empaquetado y etiquetado de los productos.

La información proporcionada también refiere el aseguramiento de más de 4 mil 800 rollos de papel, así como dos vehículos que quedaron a disposición de las autoridades junto con el resto de los objetos localizados durante el cateo.

Tres personas fueron detenidas, de las cuales dos son de origen canadiense / Especial

Detienen a tres hombres; dos son de nacionalidad canadiense

El operativo también dejó tres personas detenidas, identificadas como hombres de 46, 49 y 60 años de edad. De acuerdo con la información difundida, dos de ellos son ciudadanos canadienses.

Los tres fueron puestos a disposición del Ministerio Público, instancia que continuará con las investigaciones y será la encargada de determinar su situación jurídica. El aseguramiento de los productos y la detención no equivalen por sí mismos a una sentencia, por lo que corresponderá a las autoridades ministeriales y judiciales establecer las posibles responsabilidades de cada uno.

El inmueble, mientras tanto, quedó sellado y bajo resguardo, con el objetivo de preservar los indicios obtenidos durante el cateo y permitir que continúen las diligencias relacionadas con el caso.

Además del impacto que este mercado puede representar para la economía formal, las autoridades han advertido que los cigarros apócrifos pueden implicar riesgos adicionales para los consumidores, debido a que su fabricación y composición no necesariamente se encuentran sujetas a los mismos controles aplicados a productos regulados.

Esto genera incertidumbre respecto a las sustancias utilizadas durante su elaboración y las cantidades de nicotina, alquitrán, monóxido de carbono y otros compuestos que pueden liberarse al consumirlos.