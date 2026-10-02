El pago sin clave de seguridad ya forma parte de las compras cotidianas, pero no todas las operaciones funcionan de la misma manera

Pagar con tarjeta de crédito o débito sin ingresar el NIP ya es una práctica común en distintos establecimientos y plataformas digitales. Para algunas personas puede resultar extraño que una compra se complete sin solicitar los cuatro dígitos de seguridad, pero este mecanismo forma parte de las nuevas tecnologías utilizadas en los sistemas de pago. La Condusef explica que no todas las operaciones requieren introducir el NIP. La posibilidad de realizar una compra sin esta clave depende del tipo de transacción, el monto y la tecnología utilizada para procesar el pago.

Acercar la tarjeta a una terminal permite realizar determinadas operaciones sin NIP./istock

¿Qué compras pueden hacerse sin ingresar el NIP?

Una de las situaciones más comunes corresponde a las compras de bajo monto. De acuerdo con la Condusef, algunas instituciones financieras permiten procesar este tipo de operaciones sin solicitar la clave de seguridad, aunque el monto máximo puede variar dependiendo de la entidad financiera.

Otra alternativa son los pagos mediante tecnología NFC, un sistema que permite realizar una compra al acercar la tarjeta a una terminal compatible. En estos casos no es necesario insertar el plástico ni digitar el NIP para completar la operación.

La misma tecnología puede utilizarse desde dispositivos móviles compatibles. Al acercar el teléfono a una terminal de pago, el usuario puede realizar una compra mediante el sistema habilitado en su dispositivo, sin necesidad de introducir directamente el NIP de la tarjeta.

El comercio electrónico suele solicitar los datos de la tarjeta y el CVV./istock

Las compras en línea también funcionan de una manera diferente. Plataformas de comercio electrónico como Mercado Libre, Amazon, Shein o Temu generalmente solicitan los datos de la tarjeta y el CVV, que es el código de tres dígitos utilizado para validar la operación, en lugar del NIP.

¿Cuándo sí necesitas ingresar el NIP?

Los cargos domiciliados tampoco requieren introducir la clave cada vez que se realiza el cobro. Cuando una persona registra su tarjeta para pagar servicios o suscripciones de manera recurrente, como Amazon o Netflix, la operación queda previamente autorizada y registrada.

La clave de cuatro dígitos protege las operaciones con tarjetas./istock