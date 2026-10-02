¿Cuándo es el Pumpkin Fest México 2026? Fechas, boletos y actividades en Teotihuacán

El Pumpkin Fest México 2026 llegará a Teotihuacán el 7 y 8 de noviembre / Gemini

El festival se realizará el 7 y 8 de noviembre con actividades familiares, sets para fotografías, espectáculos, un bazar mágico y acceso gratuito para menores de 10 años y mascotas

Si ya estás buscando planes para disfrutar la temporada de otoño, el Pumpkin Fest México 2026 prepara un fin de semana lleno de calabazas, fantasía y actividades inspiradas en las tradiciones de Halloween y Día de Muertos.

Las calabazas serán protagonistas de los diferentes escenarios y sets fotográficos del festival / Especial

El festival se llevará a cabo los próximos 7 y 8 de noviembre en el Club Campestre Teotihuacán, ubicado en San Martín de las Pirámides, Estado de México. La propuesta está pensada como un evento familiar y también permitirá el acceso de mascotas.

¿Cuándo y dónde será el Pumpkin Fest México 2026?

El festival tendrá actividades durante dos días y contará con diferentes espectáculos y espacios temáticos.

Sábado 7 de noviembre : de 12:00 a 20:00 horas.

Domingo 8 de noviembre : de 11:00 a 18:00 horas.

Lugar : Club Campestre Teotihuacán.

Dirección: Carretera Tuxpan-Poza Rica, salida km 27, San Martín de las Pirámides, Estado de México, C.P. 55850.

El bazar mágico de otoño reunirá artículos como velas, amuletos, tarot, runas y artesanías / Especial

La sede se encuentra en las inmediaciones de Teotihuacán y cuenta con diferentes instalaciones para recibir eventos de este tipo.

¿Cuánto cuestan los boletos?

De acuerdo con la información publicada por los organizadores, actualmente los accesos se encuentran en una promoción 2x1, por lo que cada boleto puede utilizarse para dos personas.

Los precios son:

Boleto por un día : $300 pesos por dos personas.

Boleto por dos días : $500 pesos por dos personas.

Menores de 10 años : entrada gratuita.

Mascotas: acceso gratuito.

El evento contará con danzas de brujas blancas, espectáculos de hadas y actividades temáticas / Gemini

¿Dónde comprar los boletos?

Los boletos para el Pumpkin Fest México 2026 pueden adquirirse en línea. Los interesados pueden realizar su compra a través de Boletia o dirigirse a la página oficial de brujasmexico.com, donde también se encuentran disponibles los accesos con la promoción de preventa 2x1.

La página oficial del evento señala que la promoción de preventa 2x1 tiene vigencia hasta el 6 de octubre de 2026.

El acceso incluye las actividades, rituales, conferencias y espectáculos contemplados dentro de la programación.

Calabazas, hadas y brujas: ¿qué habrá en el festival?

El Pumpkin Fest México tendrá diferentes espacios inspirados en la temporada de otoño. Entre las actividades anunciadas se encuentran:

Pláticas y conferencias.

Bazar mágico de otoño.

Personajes de fantasía otoñal.

Sets para fotografías con calabazas.

Rituales y conjuros con calabazas.

Danzas de brujas blancas.

Show de hadas de otoño.

Juegos temáticos de otoño.

Rituales en el caldero.

Música folk pagana.

Zona de alimentos y bebidas mágicas.

Además, el bazar contará con artículos relacionados con la temática, como velas, amuletos, libros, runas, ropa, tarot, oráculos, atados de hierbas, esencias, cofres de brujas, varitas, herramientas mágicas, pócimas, hechizos y artesanías.

El acceso al Pumpkin Fest México 2026 tendrá una promoción 2x1 durante la preventa, con boletos desde $300 pesos para disfrutar del festival / Gemini

¿Cómo llegar desde CDMX?

Una de las alternativas para llegar en transporte público es dirigirse a la Central de Autobuses del Norte, a la que se puede llegar mediante la Línea 5 del Metro.

Desde ahí, los visitantes pueden buscar los autobuses con dirección a San Martín de las Pirámides y preguntar por el Club Campestre Teotihuacán. También existen opciones de transporte desde Metro Potrero o Metro Indios Verdes hacia Otumba o San Martín de las Pirámides.

Para quienes viajen en automóvil, la sede se encuentra sobre la Carretera Tuxpan-Poza Rica, salida km 27, en San Martín de las Pirámides.

Un festival para disfrutar en familia

Además de las actividades temáticas, el evento contará con una zona de alimentos y bebidas y tendrá carácter pet-friendly, por lo que los asistentes podrán acudir acompañados de sus mascotas sin pagar un acceso adicional.

Quienes quieran convertir la visita en una escapada de fin de semana también encontrarán hospedaje dentro del propio Club Campestre Teotihuacán; sin embargo, la estancia se contrata por separado y no está incluida en el boleto del festival.