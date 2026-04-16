Rock Sinfónico en La Maraka: revive a Queen, Journey y Toto

La potencia del rock clásico se fusionará con la elegancia de la música orquestal en la Ciudad de México con la llegada del espectáculo Rock Sinfónico, una propuesta que busca llevar a una nueva dimensión algunos de los temas más emblemáticos de bandas como Queen, Journey y Toto.

El evento se llevará a cabo el próximo viernes 17 de abril de 2026 a partir de las nueve de la noche en el Centro de Espectáculos La Maraka, un recinto que se ha consolidado como uno de los espacios más destacados para experiencias musicales en la capital. Los boletos ya se encuentran disponibles a través de la plataforma Arema.mx y en taquillas del inmueble.

Las canciones de QUEEN sonarán como nunca en un formato solo para conocedores / Redes Sociales

Más de 30 músicos en escena

El espectáculo contará con la participación de más de 30 músicos acompañados por una orquesta sinfónica en vivo, quienes ofrecerán una reinterpretación de grandes clásicos del rock internacional, transformando estas canciones en piezas con una profundidad sonora distinta.

A través de arreglos especialmente diseñados para este formato, temas que han marcado generaciones adquirirán una dimensión más amplia, en la que instrumentos como violines, metales y percusiones aportarán una atmósfera más envolvente y emotiva.

Más de 30 músicos estarán en escena reviviendo los clásicos de Toto / Redes Sociales

Una experiencia que mezcla nostalgia y grandeza

La propuesta busca conectar con la memoria emocional del público, retomando canciones que han acompañado momentos importantes en la vida de distintas generaciones, desde celebraciones hasta recuerdos personales.

El formato sinfónico permitirá que estas piezas cobren una nueva vida, resaltando matices que muchas veces pasan desapercibidos en sus versiones originales, creando una experiencia que combina la energía del rock con la majestuosidad de una orquesta.

Rock Sinfónico se perfila como una noche dedicada a celebrar el legado del rock clásico / Redes Sociales

Un formato que gana terreno

En los últimos años, este tipo de espectáculos ha ganado popularidad entre los amantes del rock clásico, ya que ofrece la oportunidad de redescubrir canciones icónicas desde una perspectiva distinta, elevando su carga emocional y transformando el concierto en una experiencia más inmersiva.

La combinación de guitarras, coros y arreglos orquestales convierte cada interpretación en un momento único, capaz de conectar tanto con fans de toda la vida como con nuevas audiencias.

Detrás de este proyecto se encuentra EnLive Production, una promotora que busca posicionarse en la escena musical / Especial

La Maraka, escenario clave

La Maraka será el escenario de esta propuesta que promete convertirse en un recorrido por algunos de los momentos más importantes de la historia del rock, en un espacio que destaca por su cercanía con el público y su ambiente íntimo.

Detrás de este proyecto se encuentra EnLive Production, una promotora que busca posicionarse en la escena musical con propuestas enfocadas en la calidad artística y la experiencia del espectador.