“Estamos en Polanco, habla inglés”: extranjero exige a creador de contenido dejar de hablar español en CDMX

Un hombre interrumpió al creador de contenido y le pidió que dejara de hablar mientras grababa. / Captura

El creador de contenido conocido como El Costa grababa un video en avenida Presidente Masaryk cuando un hombre lo interrumpió y le reclamó por hablar español

Un hombre, aparentemente extranjero, protagonizó una discusión con el creador de contenido El Costa, luego de interrumpirlo mientras grababa un video en avenida Presidente Masaryk, en Polanco, Ciudad de México, y exigirle que hablara inglés.

El momento quedó registrado en video y posteriormente fue compartido en redes sociales, donde generó múltiples reacciones por el intercambio entre ambos. De acuerdo con la grabación, el hombre primero le pidió al creador que dejara de hablar porque, según dijo, estaba haciendo demasiado ruido.

¿Qué pasó entre el creador de contenido y el hombre?

El Costa se encontraba preparando contenido sobre las tiendas de la zona cuando el hombre le pidió que se callara. El creador respondió que ni siquiera estaba hablando con él.

Ante la respuesta, el sujeto insistió en que estaba hablando demasiado fuerte. El Costa entonces giró su teléfono para grabar al hombre, quien le reclamó que no lo filmara y aseguró que hacerlo sin su consentimiento era ilegal.

La conversación continuó y el hombre manifestó que no entendía español. En ese momento, el creador de contenido le respondió que si se encontraba en México debía aprender el idioma.

La discusión subió de tono cuando el hombre pronunció una frase que rápidamente llamó la atención en redes sociales: “Estamos en Polanco, habla inglés”. Posteriormente, el sujeto amenazó con llamar a la policía, mientras El Costa respondió cuestionando si pretendía hacerlo únicamente porque él estaba hablando español.

“Estamos en Polanco, habla inglés”, dijo el hombre durante la discusión con el creador de contenido. / Captura

¿Quién es el hombre que aparece en el video?

Hasta el momento, no se ha informado públicamente la identidad ni la nacionalidad del hombre que aparece en la grabación. Aunque distintos reportes y publicaciones en redes sociales lo describen como extranjero, este dato no ha sido confirmado oficialmente. Tampoco existe información pública que confirme que la policía haya intervenido o que se haya presentado una denuncia por el altercado.

Video del enfrentamiento en Polanco genera reacciones

Después de que El Costa compartiera las imágenes, el video comenzó a circular en redes sociales y provocó comentarios sobre el uso del español en espacios públicos de la Ciudad de México. Algunos usuarios cuestionaron la exigencia de hablar inglés en una zona de la capital, mientras otros centraron sus comentarios en la forma en que ambos participantes respondieron durante la discusión.