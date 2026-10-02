VIDEO: ¿Andy López Beltrán será candidato a diputado federal en Tabasco? Esto se sabe

Se colocaría en la ruta para buscar una diputación en las elecciones de 2027 / Especial

Andrés Manuel López Beltrán formalizó su registro dentro del proceso interno de Morena en el Distrito 6 federal de Tabasco

Andrés Manuel “Andy” López Beltrán dio un nuevo paso dentro de su carrera política al registrarse como aspirante a coordinar los Comités de Defensa de la Cuarta Transformación y de la Soberanía Nacional del Distrito 6 federal de Tabasco, movimiento que forma parte del proceso interno de Morena rumbo a las elecciones de 2027. El hijo del expresidente Andrés Manuel López Obrador confirmó personalmente su inscripción mediante sus redes sociales.

“El día de hoy me registré como aspirante a coordinar los comités de Defensa de la Cuarta Transformación y la Soberanía Nacional del sexto distrito federal electoral de Tabasco”.

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Se registró como aspirante a coordinar los Comités de Defensa de la 4T del Distrito 6 federal de Tabasco / Especial

¿Andy López Beltrán ya es candidato a diputado federal?

Por ahora, no existe una candidatura formal confirmada. Andy López Beltrán se inscribió como aspirante a la coordinación distrital dentro del proceso de Morena, figura que funciona como antesala para quienes buscan encabezar las candidaturas del partido.

El movimiento político ocurre después de que López Beltrán dejara la Secretaría de Organización del Comité Ejecutivo Nacional de Morena, cargo al que renunció el pasado 25 de mayo para concentrarse en su proyecto político en Tabasco.

Desde entonces, su actividad territorial aumentó y comenzó a recorrer el Distrito 6 federal, donde ha sostenido encuentros con habitantes de diferentes comunidades y participado en actividades de organización partidista.

El hijo del expresidente López Obrador confirmó personalmente su inscripción / Especial

¿Qué municipios comprende el Distrito 6 de Tabasco?

El Distrito 6 federal de Tabasco incluye los municipios de Centro, Jalapa, Tacotalpa y Teapa, además de distintas localidades que forman parte de esa demarcación electoral.

Desde agosto, Andy López Beltrán comenzó recorridos por las secciones electorales de ese distrito y participó en la distribución del periódico “Regeneración”, publicación vinculada con Morena.

En su mensaje más reciente, López Beltrán señaló que visitó las comunidades de Río Tinto, Alvarado Jimbal y Tequila, donde sostuvo encuentros con habitantes como parte de su trabajo territorial.

El Distrito 6 federal de Tabasco incluye los municipios de Centro, Jalapa, Tacotalpa y Teapa / Especial

“En cada conversación confirmamos que la transformación se construye con presencia y palabra”, afirmó en el mensaje difundido en sus redes sociales.

¿Andy López Beltrán fortalece presencia política en Tabasco?

La decisión de buscar una posición federal en Tabasco tiene un peso simbólico importante debido a que se trata del estado de origen de su padre, Andrés Manuel López Obrador, y una de las entidades históricamente más relevantes para Morena.

La actividad de Andy dentro del partido tomó mayor visibilidad durante su paso por la Secretaría de Organización del CEN, desde donde participó en tareas internas relacionadas con afiliación y estructura territorial.

Ahora, su registro lo coloca directamente dentro de la disputa por una posición legislativa en San Lázaro, aunque todavía deberá completarse el proceso interno de Morena antes de que pueda hablarse de una candidatura definitiva.