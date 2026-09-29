The New York Times señala que dos agencias estadounidenses estarían examinando acusaciones relacionadas con el hijo de López Obrador

Andrés Manuel López Beltrán no enfrenta, hasta ahora, una investigación formal ni cargos penales en Estados Unidos. Sin embargo, dos agencias de seguridad de ese país estarían revisando acusaciones que supuestamente lo relacionarían con el crimen organizado y el contrabando de combustible, de acuerdo con un reporte publicado este martes 29 de septiembre por The New York Times.

El diario estadounidense habría obtenido la información de cinco personas con conocimiento directo de las revisiones, quienes solicitaron mantener su identidad bajo reserva. Lo que estarían haciendo las agencias, según el reporte, sería analizar los señalamientos disponibles para determinar su alcance, sin que ese procedimiento haya avanzado a la apertura de una indagatoria formal.

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¿Qué dice el NYT sobre Andy López Beltrán?

Entre los asuntos que estarían siendo examinados aparecen supuestas conexiones con actividades del crimen organizado y operaciones relacionadas con el contrabando de combustible. El reporte, sin embargo, no afirma que López Beltrán haya cometido esos delitos ni presenta los señalamientos como hechos acreditados. Tampoco existiría hasta este momento una imputación presentada por autoridades estadounidenses.

The New York Times señala que dos agencias de EU estarían analizando acusaciones relacionadas con Andy López Beltrán./ RS

Otro elemento mencionado es que el hijo del expresidente Andrés Manuel López Obrador presuntamente habría buscado acercamientos con funcionarios de Estados Unidos por medio de intermediarios durante este año. De acuerdo con la información publicada, dichos contactos no habrían desembocado en reuniones o conversaciones formales entre ambas partes.

Andy López Beltrán estaría bajo revisión por supuestos vínculos con crimen organizado y contrabando de combustible, según el NYT./ RS

La revocación de su visa ocurrió semanas antes

El reporte aparece aproximadamente mes y medio después de que el propio Andy López Beltrán confirmara que Estados Unidos le retiró la visa. El anuncio lo hizo el 13 de agosto mediante una carta dirigida al presidente Donald Trump, en la que cuestionó la determinación y atribuyó la decisión a funcionarios del Departamento de Estado.

López Beltrán calificó entonces la revocación como una “burda y perversa canallada” y sostuvo públicamente que tendría motivaciones políticas. La Embajada estadounidense posteriormente señaló de manera general que una visa puede ser cancelada cuando existan razones para hacerlo, pero no reveló los motivos particulares de la medida aplicada al hijo del expresidente mexicano.

Hasta ahora no existiría una investigación formal en Estados Unidos contra Andy López Beltrán, de acuerdo con el reporte./ RS