VIDEO: Felipe Calderón rompe el silencio tras decapitación de su estatua en Los Pinos

El expresidente calificó la vandalización como un intento de provocación y sostuvo que el hecho refleja un ambiente de intolerancia

Felipe Calderón Hinojosa reaccionó públicamente a la vandalización de la estatua con su figura ubicada en el Complejo Cultural Los Pinos, luego de que integrantes vinculados al Sindicato Mexicano de Electricistas (SME) la decapitaran durante una protesta. El expresidente aseguró que el episodio buscó provocarlo y consideró que forma parte de un ambiente de polarización e intolerancia política.

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En entrevista con Ciro Gómez Leyva, Calderón señaló que el ataque contra la efigie no representa para él un asunto personal de gran importancia, pero sí, desde su perspectiva, un síntoma del deterioro de la convivencia democrática en el país.

Integrantes del SME vandalizaron la escultura del expresidente Felipe Calderón / Especial

Felipe Calderón acusa intento de provocación

El expresidente sostuvo que la estatua ya se encontraba tirada desde meses atrás, después de que un árbol cayera sobre ella durante una tormenta y la derribara. De acuerdo con Calderón, dejarla sin restaurar y posteriormente permitir que fuera vandalizada podría interpretarse como un intento de provocación.

"La estatua dice muy poco de mí, pero dice muchísimo de quiénes son ellos, unos miserables", señaló.

Calderón consideró que la intención era generar una reacción de su parte y desviar la conversación pública hacia un episodio simbólico, en lugar de discutir otros temas nacionales.

El exmandatario aseguró que el episodio buscó provocarlo / Especial

Calderón habla de polarización y democracia

Durante la entrevista, el expresidente también lanzó críticas contra el actual gobierno Federal y sostuvo que existe un ambiente creciente de intolerancia hacia quienes piensan distinto.

"Parece democracia, pero no lo es, tiene elecciones, pero no hay alternancia, quien piensa distinto somos tratados como adversarios, enemigos e incluso traidores", señaló.

Calderón señaló que el ataque contra la efigie no representa para él un asunto personal / Especial

Sheinbaum condenó la vandalización

Por su parte, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo también se pronunció sobre el episodio y rechazó públicamente el acto de violencia cometido contra la estatua.

“No estoy de acuerdo con lo que hicieron con la estatua y que entraran como entraron a Los Pinos. No estoy de acuerdo. No estoy de acuerdo con ningún acto que represente violencia”, declaró la mandataria.

Al conocer esa postura, Felipe Calderón respondió de forma positiva: "me parece muy bien, la verdad, qué bueno que la Presidenta esté en contra del hecho, me parece un paso positivo".

¿Por qué estaba tirada la estatua de Felipe Calderón?

La estatua de Felipe Calderón llevaba meses en el suelo dentro del complejo de Los Pinos. En febrero de 2026 ya se había documentado que la escultura permanecía derribada desde julio de 2025, cuando un árbol cayó sobre ella debido a fuertes lluvias y vientos.

Calderón cuestionó que la efigie no hubiera sido restaurada durante ese periodo y señaló que permaneció abandonada dentro del recinto.