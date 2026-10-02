Una camioneta impactó a dos trabajadores de medios durante la cobertura del deslave./especial

Alma De la Rosa y Cristo Morales cubrían el deslave en Morones Prieto cuando una camioneta perdió el control y los impactó

Una reportera y un camarógrafo fueron atropellados mientras realizaban una transmisión en vivo sobre un deslave registrado en la avenida Morones Prieto, en Monterrey, Nuevo León. El vehículo involucrado fue una camioneta que, de acuerdo con los primeros reportes, perdió el control antes de impactar a ambos trabajadores de medios.

El accidente ocurrió alrededor de las 08:00 horas del viernes 2 de octubre, en los carriles ordinarios de la avenida, a la altura de la calle Pedro Martínez. En ese mismo punto se registró el deslave que afectó la circulación y dejó también a un motociclista lesionado.

Alma De la Rosa y Cristo Morales reportaban las condiciones de Morones Prieto cuando ocurrió el accidente./especial

¿Cómo ocurrió el atropellamiento durante la transmisión?

Los trabajadores se encontraban realizando la cobertura en vivo del deslave cuando una camioneta Jeep Patriot azul se aproximó a la zona. Según los primeros reportes, el conductor habría perdido el control después de que otro vehículo presuntamente le diera un cerrón.

La camioneta terminó impactando a la reportera Alma De la Rosa y al camarógrafo Cristo Morales, quienes se encontraban en el lugar dando seguimiento a las condiciones de la vialidad. El accidente ocurrió mientras continuaba la cobertura del deslave registrado en la zona.

En el sitio se encontraban trabajadores de Servicios Públicos de Monterrey y elementos de Tránsito, quienes solicitaron apoyo a los cuerpos de emergencia después del impacto. Poco después llegaron unidades de Protección Civil de Monterrey, Protección Civil del Estado y Cruz Roja.

Los rescatistas atendieron a los dos trabajadores de medios. Cristo Morales presentó una aparente fractura en una de sus piernas, mientras que Alma De la Rosa sufrió golpes y contusiones a consecuencia del atropellamiento.

¿Qué pasó con la reportera y el camarógrafo?

Después de recibir una primera valoración en el lugar, Alma De la Rosa y Cristo Morales fueron trasladados al Hospital de Zona número 21 por elementos de Protección Civil de Monterrey para recibir atención médica.

El accidente ocurrió en medio de las labores para atender el deslave en Morones Prieto, por lo que las autoridades mantuvieron presencia en el punto para controlar la circulación y continuar con los trabajos de limpieza.

El impacto ocurrió a la altura de la calle Pedro Martínez./especial

El conductor de la camioneta, un joven de 19 años, quedó a disposición de oficiales de Monterrey. Hasta la información publicada en el reporte, las autoridades no habían determinado públicamente una responsabilidad definitiva sobre el accidente.